MasterChef bugün neden yok? MasterChef hangi gün, saat kaçta?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MasterChef bugün neden yok? MasterChef hangi gün, saat kaçta?

13.11.2020 19:35 | Son Güncelleme: 13.11.2020 19:39
MasterChef bugün neden yok? MasterChef hangi gün, saat kaçta?

İlk bölümü 1 Eylül 2018 tarihinde yayınlanan ve izleyici tarafından severek takip edilen MasterChef bugün neden yok? MasterChef hangi gün, saat kaçta?

İngiltere kökenli aşçılık yarışması MasterChef'in Türkiye uyarlaması. 2011'de bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. 2018'de Acun Medya yapımcılığında TV8'de yayımlanmaya başladı. Peki, MasterChef bugün neden yok? MasterChef hangi gün, saat kaçta?

MASTERCHEF BUGÜN NEDEN YOK?

TV 8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 13 Kasım Cuma günü yayınlamıyor. Kırmızı Oda 13 Kasım Cuma günü TV 8 ekranlarında yayınlanması ile birlikte MasterChef Türkiye yer almamaktadır.

MASTERCHEF HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba günleri TV 8 ekranlarında saat 20:00'da yayınlanmaktadır.

İlgili Haberler

MasterChef bugün yok mu? MasterChef bugün neden yok? Eleme adayı kim oldu?
MasterChef bugün yok mu? MasterChef bugün neden yok? Eleme adayı kim oldu?
MasterChef bugün var mı? MasterChef ne zaman saat kaçta? MasterChef 2020 yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef bugün var mı? MasterChef ne zaman saat kaçta? MasterChef 2020 yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef bugün var mı? 6 Kasım MasterChef Türkiye neden yok?
MasterChef bugün var mı? 6 Kasım MasterChef Türkiye neden yok?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Özgür Özel İlham Aliyev Kamala Harris Berat Albayrak Devlet Bahçeli
Magazin Madonna Birce Akalay Yıldız Kenter Aras Bulut İynemli
Spor Cenk Tosun Şenol Güneş Fatih Terim Mehmet Topal Sergen Yalçın
Daha Fazla Kız Ölü Türk Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MasterChef bugün neden yok? MasterChef hangi gün, saat kaçta? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.11.2020 19:40:43. #1.15#
title