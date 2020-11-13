MasterChef bugün neden yok? MasterChef hangi gün, saat kaçta?
13.11.2020 19:35 | Son Güncelleme: 13.11.2020 19:39
İlk bölümü 1 Eylül 2018 tarihinde yayınlanan ve izleyici tarafından severek takip edilen MasterChef bugün neden yok? MasterChef hangi gün, saat kaçta?
İngiltere kökenli aşçılık yarışması MasterChef'in Türkiye uyarlaması. 2011'de bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. 2018'de Acun Medya yapımcılığında TV8'de yayımlanmaya başladı. Peki, MasterChef bugün neden yok? MasterChef hangi gün, saat kaçta?
MASTERCHEF BUGÜN NEDEN YOK?
TV 8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 13 Kasım Cuma günü yayınlamıyor. Kırmızı Oda 13 Kasım Cuma günü TV 8 ekranlarında yayınlanması ile birlikte MasterChef Türkiye yer almamaktadır.
MASTERCHEF HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?
Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba günleri TV 8 ekranlarında saat 20:00'da yayınlanmaktadır.