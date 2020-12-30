MasterChef bugün neden yok? MasterChef finali ne zaman? MasterChef finalistleri!
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MasterChef bugün neden yok? MasterChef finali ne zaman? MasterChef finalistleri!

30.12.2020 16:44 | Son Güncelleme: 30.12.2020 16:48
MasterChef bugün neden yok? MasterChef finali ne zaman? MasterChef finalistleri!

29 Aralık tarihinde yayınlanan bölümü ile 2 finalist belli olan MasterChef bugün neden yok? MasterChef finali ne zaman? MasterChef finalistleri!

TV 8 ekranlarında yayınlanan ve finale bir adım kalan MasterChef bugün neden yok? MasterChef finali ne zaman? MasterChef finalistleri!

MASTERCHEF BUGÜN NEDEN YOK?

TV8'in dizisi Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yayınlanması sebebiyle MasterChef bugün yayınlanmayacak. Bu hafta final haftası olması sebebiyle merakla yeni bölüm bekleniyor.

MASTERCHEF FİNALİ NE ZAMAN?

MasterChef yarışmasında 29 Aralık tarihinde yayınlanan bölümünde 2. finalist belli oldu. Cumartesi canlı yayınla açıklanacak şampiyon kim olacak?

MASTERCHEF FİNALİSTLERİ

Barbaros

Serhat

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