MasterChef bugün kim kazandı? 10 Ocak 2022 MasterChef ilk üçe kim kaldı? Yarı finale kim çıktı, ilk 3 kim oldu?

Masterchef bugün kim kazandı? Hasan ve Sergen yarı finale çıkacak olan üçüncü aday olmak için 10 Ocak pazartesi akşamı üç aşamalı oyunda mücadele ediyor. Üç aşamalı oyunun birinci kısmında Pekin ördeği yapıldı, ikinci turda ise pomelo meyvesi ile yaratıcı tabaklar ortaya çıkarıldı. 10 Ocak 2022 MasterChef ilk üçe kim kaldı? 10 Ocak MasterChef üçüncü finalisti belli oldu mu?

MASTERCHEF BUGÜN KİM KAZANDI?

2021 MasterChef Türkiye yarışmasında final üçlüsü şekilleniyor. Son dörde Eren, Tahsin, Hasan ve Sergen kalmıştı. Eren ve Tahsin'in yarı finale yükselmesinin ardından Hasan ve Sergen elenmemek için son oyunlarını oynuyor. Bu akşam puanlar oldukça yakın gidiyor. Sergen bir puanla önde. Son tabak sonrası elenecek isim belli olacak.

Sergen 42

Hasan 41

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