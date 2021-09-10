MasterChef bugün 10 Eylül dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef dokunulmazlığı kazanan kişi kimin ismini söyledi?

10 Eylül Cuma günü Masterchef dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Bugünkü dokunulmazlık takım oyununu mavi takım kazanmıştı. Buna göre kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynuyor. Yarışma sona erdi şimdi sonuçlar açıklanıyor. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 10 Eylül Cuma Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte bilgiler...

MASTERCHEF 10 EYLÜL TAKIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Bugünkü takım oyununu Mavi takım kazandı. Buna göre kırmızı takım kendi arasında dokunulmazlık oyununa geçti.

MASTERCHEF 10 EYLÜL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? KİMİN İSMİNİ SÖYLEDİ?

Şuanda jüriler yemekleri tadıyor. Birazdan kazanan isim açıklanacak. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Bugün yarışacak olan Kırmızı Takım'daki yarışmacılar şöyle: Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Burcu

İbrahim

Dilara

Emre

Bu 4 isimden birisi dokunulmazlığı alacak ve bir kişinin ismini söyleyecek.

En iyi 2 yarışmacı : Burcu ve Emre

KAZANAN İSİM : EMRE

Buna göre 10 Eylül dokunulmazlığı Emre kazandı. Emre şimdi 5. eleme adayı ismini söyleyecek.

5. eleme adayı Dilara oldu.

6. eleme adayı İbrahim oldu.

Haberler.com - Gündem