Masterchef bu haftanın 5. ve 6. eleme adayları kimler oldu? 10 Eylül Masterchef potadaki 5. ve 6. isimler kim? - Haberler
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Masterchef bu haftanın 5. ve 6. eleme adayları kimler oldu? 10 Eylül Masterchef potadaki 5. ve 6. isimler kim?

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Masterchef bu haftanın 5. ve 6. eleme adayları kimler oldu? 10 Eylül Masterchef potadaki 5. ve 6. isimler kim?

Masterchef'te 10 Eylül günü kırmızı takım dokunulmazlığı kaybetmişti. Bunun ardından kırmızı takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynadı. En iyi tabak Emre'nin tabağı seçildi ve İbrahim 5. aday için bir isim söyleyecek. Peki, Masterchef haftanın 5. ve 6. eleme adayları kimler oldu? 10 Eylül Masterchef potadaki 5. ve 6. isimler kim? İşte tüm bilgiler...

MasterChef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 10 Eylül bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 5. ve 6. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef 5. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın 6. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı? Tüm 6 eleme adayı, potadaki isimler kimler?

MASTERCHEF HAFTANIN 5. VE 6. ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

10 Eylül Cuma günü Masterchef'te 3. takım oyunu oynandı. Takım oyununu mavi takım kazanmıştı ve kırmızı takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynadı. Kırmızı takımın dokunulmazlık oyununu Emre kazandı ve 5. eleme adayı olarak Dilara'nın ismini verdi. Birazdan 6. eleme adayı açıklanacak.

Buna göre tüm eleme adayları şöyle: Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

  • 1. eleme adayı : Azize
  • 2. eleme adayı : Safanur
  • 3. eleme adayı : Mert
  • 4. eleme adayı : Hamza
  • 5. eleme adayı : Dilara
  • 6. eleme adayı : İbrahim

Şuan oylama devam ediyor. 6. ve son eleme adayı birazdan belli olacak. Takipte kalabilirsiniz...

Masterchef bu haftanın 5. ve 6. eleme adayları kimler oldu? 10 Eylül Masterchef potadaki 5. ve 6. isimler kim?

Haftanın 5. adayı Dilara olurken 6. adayı İbrahim oldu.

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