Masterchef bu haftanın 5. ve 6. eleme adayları kimler oldu? 10 Eylül Masterchef potadaki 5. ve 6. isimler kim?

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MASTERCHEF HAFTANIN 5. VE 6. ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

10 Eylül Cuma günü Masterchef'te 3. takım oyunu oynandı. Takım oyununu mavi takım kazanmıştı ve kırmızı takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynadı. Kırmızı takımın dokunulmazlık oyununu Emre kazandı ve 5. eleme adayı olarak Dilara'nın ismini verdi. Birazdan 6. eleme adayı açıklanacak.

Buna göre tüm eleme adayları şöyle: Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

1. eleme adayı : Azize

2. eleme adayı : Safanur

3. eleme adayı : Mert

4. eleme adayı : Hamza

5. eleme adayı : Dilara

6. eleme adayı : İbrahim

Şuan oylama devam ediyor. 6. ve son eleme adayı birazdan belli olacak. Takipte kalabilirsiniz...

Haftanın 5. adayı Dilara olurken 6. adayı İbrahim oldu.

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