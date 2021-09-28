Masterchef bu haftanın 1. ve 2. eleme adayları kimler? 28 Eylül Masterchef haftanın ilk 2 eleme potasındaki isimler kimler oldu? - Haberler
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Masterchef bu haftanın 1. ve 2. eleme adayları kimler? 28 Eylül Masterchef haftanın ilk 2 eleme potasındaki isimler kimler oldu?

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Masterchef bu haftanın 1. ve 2. eleme adayları kimler? 28 Eylül Masterchef haftanın ilk 2 eleme potasındaki isimler kimler oldu?

Masterchef'te 28 Eylül günü kırmızı takım dokunulmazlığı kaybetmişti. Bunun ardından kırmızı takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynadı. En iyi tabak Safanur'un tabağı seçildi ve Safanur 1. eleme adayı için bir isim söyleyecek. Peki, Masterchef 1. ve 2. eleme adayları kimler? 28 Eylül Masterchef haftanın ilk 2 eleme potasındaki isimler kimler oldu? İşte tüm bilgiler...

MasterChef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 28 Eylül bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 1. ve 2. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef 1. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın 2. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı?

Şefler haftanın birinci dokunulmazlık oyununda Karadeniz Mutfağı'ndan yemeklerin yapılmasını istedi. Günün menüsü Karadeniz Mutfağı oldu.

Günün menüsündeki yemekler:

  • Isırgan Otu Çorbası
  • Trabzon Yağlı Pide
  • Kara Lahana Dolması
  • Hamsili Pilav
  • Zargana
  • Akçaabat Köfte
  • Hamsiköy Sütlacı

Bugün Karadeniz Mutfağı'ndan yemekler yapıldı. Yapılan yemekler ve kazanan takımlar aşağıdaki gibidir. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

28 Eylül Masterchef Osmanlı Mutfağı ve Kazananları Şu Şekilde:

  • Isırgan Otu Çorbası : MAVİ TAKIM kazandı
  • Trabzon Yağlı Pide : KIRMIZI TAKIM kazandı
  • Kara Lahana Dolması : MAVİ TAKIM kazandı
  • Hamsili Pilav : KIRMIZI TAKIM kazandı
  • Zargana : KIRMIZI TAKIM kazandı
  • Akçaabat Köfte : MAVİ TAKIM kazandı
  • Hamsiköy Sütlacı : MAVİ TAKIM kazandı

SKOR : 4-3 mavi takım kazandı

KAZANAN TAKIM : MAVİ TAKIM

Buna göre kırmızı takım birazdan kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynayacak.

  • Ateş
  • Safanur
  • Burcu
  • Araz
  • Emre
  • Milhan
  • Şükrü
  • Mustafa

Bugün takım dokunulmazlığını Mavi takım kazanmıştı ve Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti. Yarışmacılar Mehmet Şef'in imza tabağı olan Karides Siron yemeğini yaptılar. Birazdan tadım yapılacak. En beğenilen tabak birazdan açıklanacak.

En beğenilen 4 yarışmacı: Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

- Araz

- Safanur

- Şükrü

- Mustafa

4. olan yarışmacı : Mustafa

3. olan yarışmacı : Araz

2. olan yarışmacı : Şükrü Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

1. olan yarışmacı : Safanur

Masterchef bu haftanın 1. ve 2. eleme adayları kimler? 28 Eylül Masterchef haftanın ilk 2 eleme potasındaki isimler kimler oldu?

DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN İSİM : SAFANUR

Dokunulmazlığı Safanur kazandı. Safanur birazdan haftanın 1. eleme adayını belirleyecek.

Dokunulmazlığı kazanan isim Safanur oldu. Safanur 1. eleme adayı için bir isim söyleyecek. Safanur 1. eleme adayı için Milhan'ın ismini söyledi. Şimdi 2. eleme adayı belirlenecek.

  • 1. eleme adayı : Milhan
  • 2. eleme adayı : Araz

İlk eleme adayı Milhan olmuştu. Şimdi oylama yapılacak ve 2. eleme adayı belirlenecek.

Masterchef bu haftanın 1. ve 2. eleme adayları kimler? 28 Eylül Masterchef haftanın ilk 2 eleme potasındaki isimler kimler oldu?

Oylamada Mustafa ve Araz arasında eşitlik yaşandı. Birazdan kırmızı takım kaptanı Burcu 2. eleme adayını belirleyecek.

Masterchef bu haftanın 1. ve 2. eleme adayları kimler? 28 Eylül Masterchef haftanın ilk 2 eleme potasındaki isimler kimler oldu?

Potaya giren 2. isim Araz oldu.

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Haber: Masterchef bu haftanın 1. ve 2. eleme adayları kimler? 28 Eylül Masterchef haftanın ilk 2 eleme potasındaki isimler kimler oldu? - Haberler
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