Masterchef bu haftanın 1. ve 2. eleme adayları kimler? 28 Eylül Masterchef haftanın ilk 2 eleme potasındaki isimler kimler oldu?

MasterChef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 28 Eylül bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 1. ve 2. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef 1. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın 2. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı?

MASTERCHEF 28 EYLÜL SALI GÜNÜN MENÜSÜ NEDİR?

Şefler haftanın birinci dokunulmazlık oyununda Karadeniz Mutfağı'ndan yemeklerin yapılmasını istedi. Günün menüsü Karadeniz Mutfağı oldu.

Günün menüsündeki yemekler:

Isırgan Otu Çorbası

Trabzon Yağlı Pide

Kara Lahana Dolması

Hamsili Pilav

Zargana

Akçaabat Köfte

Hamsiköy Sütlacı

28 EYLÜL MASTERCHEF YEMEKLERİ VE KAZANANLAR

Bugün Karadeniz Mutfağı'ndan yemekler yapıldı. Yapılan yemekler ve kazanan takımlar aşağıdaki gibidir. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

28 EYLÜL OSMANLI MUTFAĞI MENÜSÜNDE KAZANAN İSİMLER

28 Eylül Masterchef Osmanlı Mutfağı ve Kazananları Şu Şekilde:

Isırgan Otu Çorbası : MAVİ TAKIM kazandı

Trabzon Yağlı Pide : KIRMIZI TAKIM kazandı

Kara Lahana Dolması : MAVİ TAKIM kazandı

Hamsili Pilav : KIRMIZI TAKIM kazandı

Zargana : KIRMIZI TAKIM kazandı

Akçaabat Köfte : MAVİ TAKIM kazandı

Hamsiköy Sütlacı : MAVİ TAKIM kazandı

SKOR : 4-3 mavi takım kazandı

KAZANAN TAKIM : MAVİ TAKIM

Buna göre kırmızı takım birazdan kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynayacak.

KIRMIZI TAKIM OYUNCULARI

Ateş

Safanur

Burcu

Araz

Emre

Milhan

Şükrü

Mustafa

28 EYLÜL SALI DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bugün takım dokunulmazlığını Mavi takım kazanmıştı ve Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti. Yarışmacılar Mehmet Şef'in imza tabağı olan Karides Siron yemeğini yaptılar. Birazdan tadım yapılacak. En beğenilen tabak birazdan açıklanacak.

En beğenilen 4 yarışmacı: Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

- Araz

- Safanur

- Şükrü

- Mustafa

4. olan yarışmacı : Mustafa

3. olan yarışmacı : Araz

2. olan yarışmacı : Şükrü Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

1. olan yarışmacı : Safanur

DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN İSİM : SAFANUR

Dokunulmazlığı Safanur kazandı. Safanur birazdan haftanın 1. eleme adayını belirleyecek.

HAFTANIN 1. VE 2. ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Dokunulmazlığı kazanan isim Safanur oldu. Safanur 1. eleme adayı için bir isim söyleyecek. Safanur 1. eleme adayı için Milhan'ın ismini söyledi. Şimdi 2. eleme adayı belirlenecek.

1. eleme adayı : Milhan

2. eleme adayı : Araz

İlk eleme adayı Milhan olmuştu. Şimdi oylama yapılacak ve 2. eleme adayı belirlenecek.

Oylamada Mustafa ve Araz arasında eşitlik yaşandı. Birazdan kırmızı takım kaptanı Burcu 2. eleme adayını belirleyecek.

Potaya giren 2. isim Araz oldu.

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