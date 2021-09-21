Masterchef bu haftanın 1. ve 2. eleme adayları kimler? 21 Eylül Masterchef haftanın ilk 2 eleme potasındaki isimler kimler oldu?
Masterchef'te 21 Eylül günü mavi takım dokunulmazlığı kaybetmişti. Bunun ardından mavi takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynadı. En iyi tabak Burcu'nun tabağı seçildi ve Burcu 1. eleme adayı için bir isim söyleyecek. Peki, Masterchef 1. ve 2. eleme adayları kimler? 21 Eylül Masterchef haftanın ilk 2 eleme potasındaki isimler kimler oldu? İşte tüm bilgiler...
MasterChef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 21 Eylül bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 1. ve 2. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef 1. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın 2. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı?
Şefler haftanın birinci dokunulmazlık oyununda Osmanlı Mutfağı'ndan yemeklerin yapılmasını istedi. Günün menüsü Osmanlı Mutfağı oldu. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.
Günün menüsündeki yemekler:
- Soğanlama
- Ispanak Borani
- Mualla
- Pırasa Köftesi
- Ayva Kalyesi
- Bıldırcın Dolması
- Leblebi Helvası
KAZANAN TAKIM : KIRMIZI TAKIM
Buna göre haftanın 1. dokunulmazlığını Kırmızı takım kazandı. Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynayacak. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
- Ateş
- Azize
- Burcu
- Sergen
- Mustafa
- Hasan
- Eren
- Mert
Bugün takım dokunulmazlığını Kırmızı takım kazanmıştı ve mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti. Yarışmacılar Somer Şef'in imza tabağı olan Analı Kızlı yemeğini yaptılar. Şuanda tadım yapılıyor. En beğenilen tabak birazdan açıklanacak. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.
En iyi 3 isim:
- Burcu
- Hasan
- Eren
KAZANAN İSİM : BURCU Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.
Burcu 1. eleme adayı olarak Mustafa'yı söyledi.
Dokunulmazlığı kazanan isim Burcu oldu. Burcu 1. eleme adayı için bir isim söyleyecek.
- 1. eleme adayı : Mustafa
- 2. eleme adayı : Sergen
Eleme adayları birazdan belli olacak.
İlk eleme adayı Mustafa olmuştu. Şimdi oylama yapılacak ve 2. eleme adayı belirlenecek.
Oylamada Sergen ve Eren arasında eşitlik yaşandı. Birazdan mavi takım kaptanı Azize 2. eleme adayını belirleyecek.
Haftanın 2. eleme adayı Sergen oldu.