Masterchef bu hafta yok mu? Masterchef yeni bölüm neden yok? Masterchef yeni bölüm ne zaman başlayacak?
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Masterchef bu hafta yok mu? Masterchef yeni bölüm neden yok? Masterchef yeni bölüm ne zaman başlayacak?

Masterchef bu hafta yok mu? Masterchef yeni bölüm neden yok? Masterchef yeni bölüm ne zaman başlayacak?
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Masterchef bugün yayınlanmayacak mı merak ediliyor. Ekranların sevilen yemek programlarından olan Masterchef bu hafta TV8'de olmayacak mı? TV8 yayın akışına göre bugün Masterchef Kolaj bölümü ekranlara gelecek. Peki, Masterchef yeni bölümü ne zaman? Masterchef 22 Temmuz yok mu? Masterchef 22 Temmuz Perşembe olmayacak mı? İşte detaylar...

Masterchef bu hafta olmayacak mı? Masterchef neden yayınlanmıyor? Masterchef yeni bölümleri ne zaman çekilecek? Masterchef yeni bölümü ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda olacak?

MASTERCHEF NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Masterchef genellikle hafta içi her gün saat 20:00 'da TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Fakat Kurban Bayramı haftası dolayısıyla bu hafta Masterchef yeni bölümleriyle ekranlara gelmeyecek. Masterchef yeni bölümünün Pazar günü yayınlanması bekleniyor.

MASTERCHEF BU HAFTA YOK MU, NEDEN YOK?

Masterchef bu hafta bayram haftası olması sebebiyle yeni bölümleri ekranlara gelmedi. Bugün yayın akışına bakıldığında Masterchef Kolaj bölümünün ekrana geleceği görülüyor. Masterchef yeni bölümünün önümüzdeki Pazar günü yayınlanacağı tahmin edilmektedir. Kısacası Masterchef Türkiye yeni bölümleri bu hafta bayram haftası dolayısıyla yayınlanmadı.

22 TEMMUZ TV8 YAYIN AKIŞI

13:00 - Paylaş Benimle

17:15 - Masterchef Türkiye

20:00 - Masterchef Türkiye/ Kolaj

00:15 - Paylaş Benimle

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