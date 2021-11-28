Masterchef bu gece kim elendi? 28 Kasım 2021 Masterchef kim veda etti?

Masterchef bu gece kim elendi? 28 Kasım Masterchef kim veda etti? soruları Masterchef izleyicileri tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarında büyük ilgiyle izlenen yarışma programı Masterchef Türkiye 2021'de bu hafta eleme potasına 6 isim yazıldı. Masterchef'te kim elendi, kim gitti? 28 Kasım Masterchef Türkiye'de elemeye kimler kaldı?

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Eleme potasına giren yarışmacılar jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun karşısına çıkıp elenmemek mücadele edecekler. TV8 ekranların büyük ilgiyle izlenen yarışma programı MasterChef'te kim gitti, kim kazandı, eleme potasında kimler vardı?

MasterChef'te bu haftanın elenen ismi jüri üyeleri tarafından açıklanıyor. 28 Kasım Pazar akşamı ekrana gelen MasterChef Türkiye 2021 yeni bölümünde bir yarışmacı daha hayallerine veda etmiş oldu. Elemeye kalan 6 isim arasında oynanan yarışmada kaybeden kişi merak ediliyor.

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

1- Görkem

2- Pelin

3- Sefanur

4- Mert

5- Araz

6- Hasan

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