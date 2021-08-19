Masterchef ana kadroya kim seçildi? 18 Ağustos Masterchef ana kadroya seçilen 14. yarışmacı belli oldu! Masterchef bu akşam kim kazandı?

MasterChef ana kadroya bugün kim girdi? Masterchef'te bugün ikinci grupta final turu heyecanı yaşandı. Yarışmayı kazanan ana kadroya seçilecek. Peki, 18 Ağustos Çarşamba ana kadroya kim seçildi? Masterchef ana kadroya 14. seçilen isim kim oldu? Pelin mi? Emre mi? Yiğit mi? Safanur mu? Suzan mı? Hüsnü mü? Detaylar haberimizde...

Masterchef bu gece kim kazandı? Bugünkü Masterchef'te ana kadroya katılacak olan 14. yarışmacı kim oldu merak edildi. Peki, on dördüncü yarışmacı kimdir? 18 Ağustos en iyi tabak kiminki oldu? 18 Ağustos Çarşamba 1. kim seçildi?

18 AĞUSTOS MASTERCHEF ANA KADROYA KİM SEÇİLDİ?

18 Ağustos 2021 Masterchef final turunda yarışan 6 yarışmacı şu şekilde:

Pelin

Hüsnü

Yiğit

Emre

Suzan

Safanur

Bu yarışmacılardan birisi ana kadroya seçilecek. Tabağı en iyi olan kişi ana kadroya girecek olan 14. yarışmacı olacaktır.

Sona kalan iki yarışmacı

Safanur

Pelin

iki yarışmacıdan biri MasterChef Türkiye'ye katılacak 14. yarışmacı olacak. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Danilo, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun tabağını daha çok beğendiği Safanur , MasterChef Türkiye'nin ana kadrosunda yer alacak 14. yarışmacısı oldu.

KAZANAN: Safanur