MasterChef birincisi kim oldu? MasterChef kim şampiyon oldu 2022? Eren mi, Hasan mı?

MasterChef kim şampiyon oldu 2022? Merakla beklenen Masterchef yarışması finaline gelindi. Finali yükselme hakkını Hasan ve Eren kazandı. Dün başlayan final etabı Hasan ile Eren arasında kıyasıya mücadele devam ediyor. Bu akşam TV8'de Masterchef Türkiye şampiyonu belli oluyor. Peki, MasterChef kim şampiyon oldu 2022? Eren mi, Hasan mı? MasterChef birincisi kim oldu? İşte detaylar...

Masterchef birincisi kim oldu? sorusu gündem konusu oldu. Dün başlayan final etabı Hasan ile Eren arasında kıyasıya mücadele devam ediyor. Bu gece TV8'de Masterchef 2022 Türkiye şampiyonu belli oluyor. Peki, MasterChef kim şampiyon oldu 2022? Eren mi, Hasan mı? MasterChef birincisi kim oldu? Heyecan dolu anların yaşandığı yarışmada şampiyon canlı yayında belli oluyor. İşte detaylar...

MASTERCHEF KİM ŞAMPİYON OLDU 2022?

Masterchef şampiyonu bu gece TV8'de canlı yayında belli oluyor. Eren mi Hasan mı şampiyon olacak. Birazdan şampiyon isim belli olacak.

Güncel puan durumu:

Eren: 108 Puan

Hasan: 103 puan

MASTERCHEF BİRİNCİSİ KİM OLDU?

1. OYUN: Masterchef finalistlerinden Hasan ve Eren, 3 tabaklık belirledikleri menüyü geleneksel mutfaktan esinlenerek hazırladılar.

Hasan'ın menüsü:

Anadolu

Altı Ezmeli

Kapadokya

Eren'in menüsü:

Urla

Antep

Anadolu

Puan Durumu

Eren: 84 Puan

Hasan: 82 puan

Yarışmacıların hazırladıkları tabaklar sonunda Mehmet Şef Eren'e 6 , Hasan'a 7 puan verdi.

Danilo Şef Eren'e 7, Hasan'a 8 puan verdi.

Somer Şef ise; Eren'e 6, Hasan'a 8 puan verdi.

2. OYUN: Masterchef finalistlerinden Hasan ve Eren, 3 tabaklık belirledikleri menüyü uluslararası mutfaktan esinlenerek hazırladılar.

Hasan'ın menüsü:

Deniz Mahsulü Connoli

Atlas

Churros

Eren'in menüsü:

Doğa

Zarzuela

Külah

Puan Durumu

Eren: 108 Puan

Hasan: 103 puan

Yarışmacıların hazırladıkları tabaklar sonunda Mehmet Şef Eren'e 8 , Hasan'a 7 puan verdi.

Danilo Şef Eren'e 8, Hasan'a 7 puan verdi.

Somer Şef ise; Eren'e 8, Hasan'a 7 puan verdi.

Hasan'ın başlangıç tabağı - Deniz Mahsulü Connoli

Eren'in başlangıç tabağı - Doğa

Hasan'ın ana yemek tabağı - Atlas

Eren'in ana yemek tabağı - Zarzuela

Hasan'ın tatlı tabağı - Churros

Eren'in tatlı tabağı - Külah

3. OYUN: Masterchef finalistlerinden Hasan ve Eren, imza tabaklarını hazırlıyor. Hasan imza tabağına hayat adını verirken, Eren ise imza tabağına bostan adını verdi.

Hasan'ın menüsü:

Hayat

Eren'in menüsü:

Bostan

Eren'in ve Hasan'ın imza tabağı

MASTERCHEF BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Masterchef birincisi henüz belli olmadı.

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