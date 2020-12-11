MasterChef bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 10 Aralık Masterchef eleme adayları kim oldu? Dokunulmazlığı kim aldı?

Masterchef bugün 10 Aralık Perşembe haftanın 1. dokunulmazlık takım oyunu oynandı. Yarışmanın sonucunda mavi takım dokunulmazlığı kazanmıştı. Buna göre kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynadı. Peki bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? 1. ve 2. eleme adayları kim?