MasterChef bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 10 Aralık Masterchef eleme adayları kim oldu? Dokunulmazlığı kim aldı?
Masterchef bugün 10 Aralık Perşembe haftanın 1. dokunulmazlık takım oyunu oynandı. Yarışmanın sonucunda mavi takım dokunulmazlığı kazanmıştı. Buna göre kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynadı. Peki bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? 1. ve 2. eleme adayları kim?
Masterchef'te bugün Somer Şef'in mercan resifleri yemeği ile dokunulmazlık oynandı. Peki bireysel dokunulmazlığı hangi yarışmacı kazandı? 10 Aralık Perşembe dokunulmazlığı kim aldı? 1. eleme adayı olarak hangi ismi söyledi?
10 ARALIK MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU'NU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Kırmızı takım kırmızı takım oldu. Mavi takım bireysel dokunulmazlık oyunu oynayacak.
Başlangıç kazanan takım: Kırmızı takım
Çorba kazanan takım:
Ara sıcak kazanan takım: Kırmızı takım
Ana yemek kazanan takım: Mavi takım
Tatlı kazanan takım: Mavi takım
BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Bireysel dokunulmazlığı Serhat kazandı ve Mercan resifleri tarifi ile dokunulmazlık oyunu oynayan mavi takımda Sefa ilk aday oldu.