MasterChef bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 3 Aralık Masterchef eleme adayları kim oldu? Dokunulmazlığı kim aldı?
Masterchef bugün 3 Aralık Perşembe haftanın 1. dokunulmazlık takım oyunu oynandı. Yarışmanın sonucunda mavi takım dokunulmazlığı kazanmıştı. Buna göre kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynadı. Peki bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? 1. ve 2. eleme adayları kim?
Masterchef'te bugün Mehmet Şef'in beyin mousse (Güneş) yemeği ile dokunulmazlık oynandı. Peki bireysel dokunulmazlığı hangi yarışmacı kazandı? 3 Aralık Perşembe dokunulmazlığı kim aldı? 1. eleme adayı olarak hangi ismi söyledi?
3 ARALIK MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU'NU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Kıyasıya geçen mücadelede Mavi takım kırmızı takımı ile karşı karşıya geldi. Kazanan takım;
BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan kişiyi haberimizden takip edebilirsiniz.
Dokunulmazlığı kazanan isim:
MasterChef bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 3 Aralık Masterchef eleme adayları kim oldu? Dokunulmazlığı kim aldı?
ELEME ADAYLARI KİMLER?
1. eleme adayı :
2. eleme adayı :
YENİ MAVİ TAKIM KADROSU
Özgül
Barbaros
Sefa
Emir
YENİ KIRMIZI TAKIM KADROSU
Serhat
Eray
Ebru