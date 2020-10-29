MasterChef bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 29 Ekim Masterchef eleme adayları kim oldu? Dokunulmazlığı kim aldı?
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MasterChef bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 29 Ekim Masterchef eleme adayları kim oldu? Dokunulmazlığı kim aldı?

29.10.2020 23:51 | Son Güncelleme: 30.10.2020 00:22
MasterChef bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 29 Ekim Masterchef eleme adayları kim oldu? Dokunulmazlığı kim aldı?

Masterchef bugün 29 Ekim Perşembe haftanın 2. dokunulmazlık takım oyunu oynandı. Yarışmanın sonucunda mavi takım dokunulmazlığı kazanmıştı. Buna göre kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynadı. Peki bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? 3. ve 4. eleme adayları kim?

Masterchef'te bugün en iyi kabak yemeği ile dokunulmazlık oynandı. Peki bireysel dokunulmazlığı hangi yarışmacı kazandı? 29 Ekim Perşembe dokunulmazlığı kim aldı? 3. eleme adayı olarak hangi ismi söyledi?

29 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU'NU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Kıyasıya geçen mücadelede Mavi takım kırmızı takımı 30-15 yendi. Buna göre kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bireysel dokunulmazlık oyununu Emir kazandı. Emir şimdi 3. eleme adayı için bir isim söyleyecek. Bu arada Barbaros'un yemeği çok beğenildi. Fakat yemeğin içine kabak çekirdeği kattığı için şefler değerlendirmedi. Eğer çekirdekleri atmasaydı kesinlikle 1. seçeceklerini söyledi.

Dokunulmazlığı kazanan isim : EMİR

MasterChef bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 29 Ekim Masterchef eleme adayları kim oldu? Dokunulmazlığı kim aldı?

ELEME ADAYLARI KİMLER?

3. eleme adayı : Furkan

4. eleme adayı : Barbaros

Dokunulmazlığı Emir kazandı. 3. eleme adayı olarak Emir, Furkan'ı seçti. Oylama sonucunda 4. eleme adayı ise Barbaros seçildi.

MAVİ TAKIM KADROSU

Özgül, Esra, Uğur, Ayyüce, Eray, Sefa

KIRMIZI TAKIM KADROSU

Tanya, Barbaros, Serhat, Furkan, Emir, Ebru

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