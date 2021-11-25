Masterchef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme potasına kim gitti? 25 Kasım haftanın eleme adayları Araz, Hasan ve Eren oldu! Potaya kim girdi?

Masterchef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme potasına kim gitti? soruları Masterchef Türkiye izleyicileri tarafından yanıt aranan konular arasında yer aldı. Bu akşam yapılan haftanın son takım oyunu ile günün kazanan takımı belli oldu.Mavi takımın, takım oyununu kazanmasının ardından kırmızı takım bireysel dokunulmazlık için yarıştı.

MASTERCHEF HANGİ TAKIM KAZANDI?

Masterchef'te bu akşam süzme mercimek çorbası, patlıcan musakka, pirinç pilavı ve saray sarması yapıldı. Oylamayı ise bugün jüriler değil, yarışmacıların aileleri yaptı. Eğlenceli dakikalara sahne olan Masterchef'te bugün bir eleme adayı daha belli olacak.

Masterchef Türkiye 2021'de 14. haftanın son dokunulmazlık oyununun tadımını yarışmacı yakınları yaptı. Tadım yapanların kendi akrabasının takımının yerine karşı takıma oy vermesi komik anlara sahne oldu. Eren'in eşi Ecem'in tüm puanları karşı takıma verdiği dakikalarda eğlenceli anlar yaşandı.

Masterchef'te 17 - 14'lük üç bir puanlık fark var. Kazanan mavi takım oldu.

MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Masterchef'te bugün mavi takımın kazanmasının ardından Kırmızı takım bir kez daha yarıştı. Daha önce kırmızı takımdan Pelin ve Görkem eleme adayı olmuştu. Bugün ise aynı takımdan Araz, Hasan ve Eren dokunulmazlık için yarışıyor. Bugün bir kişi dokunulmazlığı alacak ve 2 kişi direkt olarak potaya gidecek.

14. HAFTA ELEME ADAYLARI

MasterChef Türkiye'de 14. haftanın ilk eleme adayları Görkem ve Pelin olmuştu. Haftanın ikinci takım oyununda kaybeden taraf olan kırmızı takım 2 eleme adayı çıkardı.

HAFTANIN 3. ELEME ADAYI SAFANUR OLDU!

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Burcu, haftanın üçüncü adayı olarak Safanur'u belirledi.

4 . ELEME ADAYI MERT

Yapılan takım oylamada adı en çok yazılan Mert, haftanın dördüncü eleme adayı oldu.

Bugün ise 5. ve 6. eleme adayı belli oluyor. Beşinci eleme adayı Araz oldu.

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