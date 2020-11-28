MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef dokunulmazlık oyunu kazananı kim? Masterchef eleme adayları kim?
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MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef dokunulmazlık oyunu kazananı kim? Masterchef eleme adayları kim?

28.11.2020 20:54 | Son Güncelleme: 28.11.2020 20:58
MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef dokunulmazlık oyunu kazananı kim? Masterchef eleme adayları kim?

MasterChef yeni bölümüyle ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 28 Kasım bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? 28 Kasım MasterChef Türkiye dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef takımları! MasterChef Türkiye potada kimler var? Masterchef eleme adayları kim?

TV8'in fenomen yarışma programında MasterChef'te dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Peki, MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef dokunulmazlık oyunu kazananı kim?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU KAZANANI KİM?

Masterchef dokunulmazlık oyunu henüz sonuçlanmadı sayfamızı takip edebilirsiniz.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM?

MasterChef'te haftanın ilk eleme adayı, mavi takımda yapılan oylama sonucunda belli oldu. Oylamada Ebru ve Uğur'a ikişer oy çıktı. Kurallar gereği eşitlik durumunda ise kararı kaptan verdi. Ancak kaptan olan Ebru kendisi yerine Uğur'un elemeye kalmasını istedi. Böyle haftanın ilk eleme adayı Uğur oldu.

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