Masterchef bireysel dokunulmazlığı kim aldı? 26 Kasım Masterchef dokunulmazlık oyununu kazanan isim kim oldu? Masterchef eleme adayı kim oldu?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Masterchef bireysel dokunulmazlığı kim aldı? 26 Kasım Masterchef dokunulmazlık oyununu kazanan isim kim oldu? Masterchef eleme adayı kim oldu?

26.11.2020 23:38 | Son Güncelleme: 27.11.2020 00:18
Masterchef bireysel dokunulmazlığı kim aldı? 26 Kasım Masterchef dokunulmazlık oyununu kazanan isim kim oldu? Masterchef eleme adayı kim oldu?

MasterChef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 26 Kasım bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? 26 Kasım MasterChef Türkiye dokunulmazlığı kim aldı? MasterChef takımları! MasterChef Türkiye potada kimler var?

MasterChef 2020'de oldukça heyecanlı bir bölüm daha bu akşam TV8 izleyicileri ile buluşuyor ve dokunulmazlık oyunundaki değişiklikler heyecanı doruğa çıkarıyor! Masterchef'te haftanın düello oyunu Pazartesi gününde oynanmıştı. Salı günü ise Büyük Ödül için kıyasıya mücadele verildi! Peki, 26 Kasım 2020 tarihinde ekranlara gelen MasterChef'te neler oldu? MasterChef dokunulmazlığı kim aldı?

MASTERCHEF HAFTANIN TAKIMLARI BELLİ OLDU

Mavi takım kaptanı: Ebru

Serhat

Bunlar da ilginizi çekebilir

Koronadan vefat edenlerin yaptığı en büyük yanlış! Prof. Ceyhan, üstüne basa basa uyardı
Koronadan vefat edenlerin yaptığı en büyük yanlış! Prof. Ceyhan, üstüne basa basa uyardı
Maradona ve ünlü modelle ilgili skandal sözler: Sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler
Maradona ve ünlü modelle ilgili skandal sözler: Sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler
Erdoğan talimat vermişti! Türk gemisine yapılan baskınla ilgili 'savaş gemisi' hamlesi
Erdoğan talimat vermişti! Türk gemisine yapılan baskınla ilgili "savaş gemisi" hamlesi

Özgül

Uğur

Kırmızı takım kaptanı: Sefa

Barbaros

Eray

Emir

MASTERCHEF 26 KASIM DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Bugün şefler 3 kategoriyi salı günü kazanan takım yani kırmızı takıma sordu ve kırmızı takım ana mönüye karar verdi. Zeytinyağlı yemeklerin yapıldığı bu bölümde zeytinyağlı soğan dolması ve zeytinyağlı portakallı çanak enginar yapıldı. İkili mücadelelerin yapıldığı yarışmada günün sonunda bir kişi dokunulmazlık sahibi olacak.

Mavi takımdan bir kişi dokunulmazlık sahibi olacak bir kişi de eleme adayı olacak.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Mavi ve kırmızı takımın 2 -2 olması sebebiyle kırmızı ve mavi takımdan birer kişi daha yarıştı. Son olarak Barbaros ile Uğur'un yarıştığı son tabak olan Zeytinyağlı börülce yemeğini kazanan ise kırmızı takım oldu.

Kırmızı takım da Danilo Şef'in tabağı ile yarışan kırmızı takım yarışmacılarından dokunulmazlık sahibi olan isim:
Serhat

Eleme adayını oylama belirledi.

Ebru, Uğur'a oy verdi.

Uğur, Ebru'ya oy verdi.

Özgül, Uğur'a oy verdi.

Serhat ise oyunu Ebru'dan yana kullandı.

Haftanın ilk potaya giden ismini kaptan Ebru belirleyecek. Kaptan Uğur'u potaya gönderdi.

İlgili Haberler

Masterchef eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti? 21 Kasım Masterchef'te 2.eleme adayı ve dokunulmazlığı alan isim belli oldu!
Masterchef eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti? 21 Kasım Masterchef'te 2.eleme adayı ve dokunulmazlığı alan isim belli oldu!
Masterchef eleme adayı kim oldu? 19 Kasım Masterchef eleme adayları kimler? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Masterchef eleme adayı kim oldu? 19 Kasım Masterchef eleme adayları kimler? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 26 Kasım MasterChef Türkiye dokunulmazlığı kim aldı? MasterChef potaya kim gitti?
MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 26 Kasım MasterChef Türkiye dokunulmazlığı kim aldı? MasterChef potaya kim gitti?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Bülent Arınç Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Enes Batur Berk Oktay Bülent Ersoy Acun Ilıcalı
Spor Falcao Erol Bulut Caner Erkin Ersun Yanal Christian Luyindama
Tüm Haberler Kasım Karabağ Dağlık Karabağ Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Masterchef bireysel dokunulmazlığı kim aldı? 26 Kasım Masterchef dokunulmazlık oyununu kazanan isim kim oldu? Masterchef eleme adayı kim oldu? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.11.2020 00:18:57. #1.15#
title