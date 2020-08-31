MasterChef Berker kimdir? MasterChef Berker MasterChef Türkiye yolculuğu ve MasterChef Berker hayat hikayesi! MasterChef Berker Instagram hesabı! Performansı ile MasterChef Türkiye'ye damga vuran MasterChef Berker Başmanav, hayat hikayesi ve MasterChef yolculuğu ile izleyicilerin dikkatini çekiyor. Peki, MasterChef Berker, başarı yolcuğunda neler yaptı. Berker Başmanav kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? MasterChef Berker'ın hikayesi, başarı yolculuğu, MasterChef Berker Instagram hesabı

Yaptığı yemekler ve yarışma performansı ile dikkatleri çeken başarılı yarışmacı MasterChef Berker, hayat hikayesi ve MasterChef yolculuğuyla da ilgi odağı oluyor. Peki, MasterChef Berker kimdir, yaşı kaç, nereli, mesleği ne? İşte, MasterChef Berker Başmanav MasterChef Türkiye yolculuğu, MasterChef Berker hayat hikayesi ve MasterChef Berker Instagram hesabı paylaşımları! İzleyicilerin beğenisini toplayan MasterChef Berker'ı mercek altına alıyoruz.

MASTERCHEF BERKER KİMDİR?

Berker Başmanav, 24 yaşında. Aşçı. Aslen Sakarya Hendekli olan Berker, yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Üç yıl amatör, beş yıl da profesyonel aşçılık yapmış. Evde ise butik pasta yapıyormuş. Normal süre dolduktan sonra Mehmet şef, tezgahta yemek tabağı dışında bir şey kalmayacak diyerek otuz saniye süre verdi. Mutfak hızını ölçüyorum dediği bu sınavı Berker başarı ile geçti.

Babasını kaybettikten sonra annesi işe gittiği için evde yalnız kalması nedeniyle çok küçük yaşlarda mutfağa girdiğini, ailesinin de bu konuda ona çok destek olduklarını söyledi.

MasterChef Türkiye ilk turunda Berker Başmanav, turna yemişi sosu eşliğinde enginarlı keşkek ve kuzu pirzola yapmış ve üç şefin evet oyunu almayı başarmıştı.

MASTERCHEF BERKER MASTERCHEF TÜRKİYE YOLCULUĞU VE HİKAYESİ!

Her hafta yeni birinin dahil olduğu yarışmaya son olarak Berker Başmanav dahil oldu. Yarıştığı dönemde sürekli ikinci olan ve ana kadroya girmeyi başaramayan Berke'nin gelişi tüm yarışmacıları şaşırttı.

MASTERCHEF BERKER INSTAGRAM HESABI PAYLAŞIMLARI!