Masterchef başvurusu başladı! Masterchef 2022 başvuru nasıl yapılır? MasterChef videolu başvuru nasıl yapılır? MasterChef video başvurusu detaylar!

Covid-19 nedeniyle Masterchef başvuruları videolu olarak alınmaktadır. Masterchef başvurusu başladı! Masterchef 2022 başvuru nasıl yapılır? MasterChef videolu başvuru nasıl yapılır? MasterChef video başvurusu nasıl yapılır? Haberimizde merak edilen soruları sizler için araştırdık. İşte detaylarıyla birlikte 2022 MasterChef başvuruları nasıl yapılır? Cevapları haberimizde...

MASTERCHEF 2022 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Masterchef Türkiye 2022'de yarışmacı olarak yarışmak isteyenler MasterChef 2022 başvurusu için tv8basvuru.com/video-basvuru/masterchef/1 bağlantısı üzerinden başvurularını iletebilirler.

MASTERCHEF VİDEOLU BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Masterchef Türkiye 2022'de yarışmacı olarak yarışmak isteyenler covid-19 önlemleri kapsamında videolu başvuru yapabilmektedir. MasterChef 2022 başvurusu için tv8basvuru.com/video-basvuru/masterchef/1 bağlantısı üzerinden başvurularını iletebilirler.

MASTERCHEF VİDEOLU BAŞVURU DETAYLARI

Videoya başlarken adınızı, soyadınızı, yaşınızı ve memleketinizi söyledikten sonra aşağıdaki sorulara cevap vermenizi rica ediyoruz.

-Yemek yapmaya nasıl başladınız?

-Masterchef Türkiye'ye neden katılmak istiyorsunuz?

-Başvuru yapmanıza kim vesile oldu?

-Önceki senelerden favori yarışmacınız var mı? Varsa hangi yönünden dolayı onu destekliyordunuz?

-Hayatınızda sizi olumlu ve olumsuz etkileyen mutlu veya hüzünlü bir hikayeniz var mı?

-Baskı altında çalışmak sizi nasıl etkiler?

-Yaptığınız en iyi yemek nedir? Size ait bir hikayesi var mı?

-Daha önce bir yarışmaya katıldınız mı? Katıldıysanız detaylı belirtiniz.

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