MasterChef Barbaros Yoloğlu'nun cinsel yönelimi şaşırttı! İlk kez açıkladı
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MasterChef Barbaros Yoloğlu'nun cinsel yönelimi şaşırttı! İlk kez açıkladı

15.02.2021 13:46 | Son Güncelleme: 15.02.2021 13:49
MasterChef Barbaros Yoloğlu'nun cinsel yönelimi şaşırttı! İlk kez açıkladı

MasterChef Türkiye yarışmasını ikinci olarak bitiren Barbaros Yoloğlu'dan cinsel yönelim itirafı geldi. Yoloğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ve altına yazdıklarıyla gündem oldu. İşte ayrıntılar...

MasterChef 2020'yi ikinci olarak bitiren Barbaros Yoloğlu, sezon boyunca iddialı çıkışları ve yorumlarıyla adından söz ettirmişti.

Ünlü yarışmacı bu defa Sevgililer Günü'nde yaptığı açıklama ile gündeme geldi. Barbaros Yoloğlu cinsel yönelimine dair şunları söyledi:

"Bu zamana kadar yakından uzaktan herkes nasıl davranmam gerektiğini nasıl düşünmem gerektiğini hatta nasıl sevmem gerektiğini öğretmişti bende öğrendiğimi zannetmişim.& ;

Kaynak: Snob Magazin

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