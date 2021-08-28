Masterchef Azize kimdir?
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Masterchef Azize kimdir?

Masterchef Azize kimdir?
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MasterChef Türkiye'de ana kadro için elemeler devam ediyor. MasterChef Ana Kadro öncesi elemelerde Azize Polat dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Bu kapsamda Masterchef Azize kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, Azize Polat kaç yaşında, nereli? Azize Polat mesleği nedir? Azize Polat hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MasterChef yarışmasında Azize Polat, başarılı ve lezzetli tabakları ile adından söz ettirdi. Ana kadro için yarışan MasterChef Azize, Adanalı olduğunu dile getirdi. MasterChef Türkiye 2021 yarışmasında yer alan isimlerden biri olan Azize Polat'ın hayatı merak edildi. Masterchef Azize kimdir? Azize Polat kaç yaşında, nereli? Azize Polat mesleği nedir? Azize Polat hayatı ve biyografisi nedir? Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

MASTERCHEF AZİZE POLAT KİMDİR?

Azize Polat, 35 yaşında bir ev hanımı ve 3, 10, 14 yaşlarında üç çocuk annesi olan yarışmacı, MasterChef Türkiye'ye üçüncü başvurmasında kabul edildi. Öne çıkan yarışmacı Adanalı olduğunu belirtti. Yarışmaya gelebilmek için 30 kilo verdiğini ifade ediyor. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Herhangi bir aşçılık eğitimi almayan Polat, eleme turunda şeflere dana ciğerli içli köfteyi altında sarımsaklı süzme yoğurt, patates kızartması ve acı yağ ile servis etti. Şeflerin beğenisini kazanan Azize Polat, üç evet ile sonraki tura geçti.

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