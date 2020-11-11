MasterChef ayva tatlısı nasıl yapılır? En lezzetli, pratik ayva tatlısı tarifi!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MasterChef ayva tatlısı nasıl yapılır? En lezzetli, pratik ayva tatlısı tarifi!

11.11.2020 00:36 | Son Güncelleme: 11.11.2020 00:39
MasterChef ayva tatlısı nasıl yapılır? En lezzetli, pratik ayva tatlısı tarifi!

Ekmek ayvasından yapılan şerbetli bir tatlı olan MasterChef ayva tatlısı nasıl yapılır? En lezzetli, pratik ayva tatlısı tarifi!

Kaymak ve ceviz ile servis edilen lezzetli ve pratik MasterChef ayva tatlısı nasıl yapılır? En lezzetli, pratik ayva tatlısı tarifi!

MASTERCHEF AYVA TATLISI NASIL YAPILIR?

Malzemeler;

2 adet ayva

1 su bardağı şeker

1 su bardağı su

üstü için:

kaymak

fıstık

Yapılışı;

Ayvaları yıkayıp soyun. Çekirdeklerini ve kabuklarını bir tabağa ayırın.

2- Tencereye ayvaları dizin. İçine kabukları ve çekirdekleri ekleyin suyu ilave edip küçük ocakta kısık ateşte 5 dakika pişirin.

3- Tencerenin kapağını açıp şekeri ilave edin ve yine küçük ocakta kısık ateşte yaklaşık 1 saati aşkın süre boyunca pişirin. Rengi kırmızı bir hal aldığında tatlınız hazır.

İlgili Haberler

MasterChef pankek tarifi nasıl yapılır? MasterChef en lezzetli, pratik pankek tarifi!
MasterChef pankek tarifi nasıl yapılır? MasterChef en lezzetli, pratik pankek tarifi!
MasterChef Tuzlu krep nasıl yapılır? En pratik, lezzetli tuzlu krep tarifi!
MasterChef Tuzlu krep nasıl yapılır? En pratik, lezzetli tuzlu krep tarifi!
MasterChef künefe tarifi nasıl yapılır? En lezzetli, kolay künefe tarifi!
MasterChef künefe tarifi nasıl yapılır? En lezzetli, kolay künefe tarifi!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Murat Kurum Lütfi Elvan Devlet Bahçeli Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Madonna Uğur Mumcu Türkan Şoray Hande Ataizi
Spor Samatta Arda Turan Fatih Terim Caner Erkin Serdar Aziz
Daha Fazla İstifa Karabağ Lütfi Elvan Berat Albayrak
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MasterChef ayva tatlısı nasıl yapılır? En lezzetli, pratik ayva tatlısı tarifi! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.11.2020 00:39:21. #1.14#
title