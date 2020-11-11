MasterChef ayva tatlısı nasıl yapılır? En lezzetli, pratik ayva tatlısı tarifi!
11.11.2020 00:36 | Son Güncelleme: 11.11.2020 00:39
Ekmek ayvasından yapılan şerbetli bir tatlı olan MasterChef ayva tatlısı nasıl yapılır? En lezzetli, pratik ayva tatlısı tarifi!
Kaymak ve ceviz ile servis edilen lezzetli ve pratik MasterChef ayva tatlısı nasıl yapılır? En lezzetli, pratik ayva tatlısı tarifi!
MASTERCHEF AYVA TATLISI NASIL YAPILIR?
Malzemeler;
2 adet ayva
1 su bardağı şeker
1 su bardağı su
üstü için:
kaymak
fıstık
Yapılışı;
Ayvaları yıkayıp soyun. Çekirdeklerini ve kabuklarını bir tabağa ayırın.
2- Tencereye ayvaları dizin. İçine kabukları ve çekirdekleri ekleyin suyu ilave edip küçük ocakta kısık ateşte 5 dakika pişirin.
3- Tencerenin kapağını açıp şekeri ilave edin ve yine küçük ocakta kısık ateşte yaklaşık 1 saati aşkın süre boyunca pişirin. Rengi kırmızı bir hal aldığında tatlınız hazır.