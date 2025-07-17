MasterChef Ayten kimdir, kaç yaşında nereli, Instagram hesabı var mı? MasterChef Ayten elendi mi, ana kadroya girdi mi?

Jüriliğini Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın üstlendiği MasterChef Türkiye'de yarışmacılar izleyicilerin ilgi odağı oluyor. Sevilen yarışmada birbirinden özel yarışmacılar üst tura çıkmak için mücadele ediyor. Peki, MasterChef Ayten kimdir, kaç yaşında nereli, Instagram hesabı var mı? MasterChef Ayten elendi mi?

GEÇEN SEZONUN ŞAMPİYONU KİMDİ?

MasterChef Türkiye 2024-2025 sezonunda finalde Onur ve Kerem karşı karşıya gelmişti. Gecenin sonunda, şampiyonluk kupasını kaldıran isim Onur olmuş ve MasterChef tarihine adını yazdırmıştı.

MASTERCHEF TÜRKİYE JÜRİLERİ KİM?

2025-2026 MasterChef Türkiye sezonunda jüri üyelerinde değişiklik olmadı. TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak yarışmada, önceki sezonlarda olduğu gibi şu üç usta şefin yer aldı.

• Mehmet Yalçınkaya

• Somer Sivrioğlu

• Danilo Zanna

MASTERCHEF AYTEN KİMDİR?

MasterChef yarışmacısı Ayten Saner,yarışmaya Kocaeli'den geliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde eğitmenlik yapan Ayten 57 yaşındadır, 2 çocuğu vardır.

MASTERCHEF AYTEN ELENDİ Mİ?

MasterChef yarışmacısı Ayten ana kadroya girmek için mücadele ediyor.