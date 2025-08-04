MasterChef Ayşe kimdir, kaç yaşında nereli? MasterChef Ayşe ne zaman yarıştı?

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye'de, geçmişte yarışan ve iz bırakmış isimler yeniden gündeme geliyor. Bunların başında gelen Ayşe hakkında ise izleyiciler detayları merak ediyor. MasterChef Ayşe hangi sezon yer aldı, kaç yaşında ve nereden katılmıştı? İşte, merak edilenler...

MASTERCHEF AYŞE KİMDİR?