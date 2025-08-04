MasterChef Ayşe kimdir, kaç yaşında nereli? MasterChef Ayşe ne zaman yarıştı?

MasterChef Ayşe kimdir, kaç yaşında nereli? MasterChef Ayşe ne zaman yarıştı?
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MasterChef Türkiye, yeni sezonuyla ekranlara hızlı bir dönüş yaparken izleyiciler yine mutfağın heyecanına ortak oluyor. Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın oturduğu yarışmada, bu sezonun yarışmacıları kadar geçmiş sezonlardaki isimler de dikkatleri üzerine çekiyor. Bu isimlerden biri de MasterChef Ayşe. Peki, Ayşe kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye'de, geçmişte yarışan ve iz bırakmış isimler yeniden gündeme geliyor. Bunların başında gelen Ayşe hakkında ise izleyiciler detayları merak ediyor. MasterChef Ayşe hangi sezon yer aldı, kaç yaşında ve nereden katılmıştı? İşte, merak edilenler...

MASTERCHEF AYŞE KİMDİR?

1998 yılında Afyonkarahisar'da doğan Ayşe, bugün 26 yaşında. Çocukluk yıllarını geçirdiği bu şehirde eğitim hayatına da devam etti. Ayşe'nin esas uğraşı tarım ve hayvancılık; babasıyla birlikte 500 koyuna bakarak bu alanda aktif olarak çalışıyor. Mutfakla tanışıklığı ise bir meraktan çok, ihtiyaçtan doğdu. Zamanla bu zorunluluk, onu yemek yapma konusunda yetkin ve istekli biri haline getirdi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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