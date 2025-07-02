Jüriliğini Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın üstlendiği MasterChef Türkiye'de yarışmacılar izleyicilerin ilgi odağı oluyor. Sevilen yarışmada birbirinden özel yarışmacılar üst tura çıkmak için mücadele ediyor. Peki, MasterChef Ayla kimdir, kaç yaşında nereli, Instagram hesabı var mı? MasterChef Ayla elendi mi?

GEÇEN SEZONUN ŞAMPİYONU KİMDİ?

MasterChef Türkiye 2024-2025 sezonunda finalde Onur ve Kerem karşı karşıya gelmişti. Gecenin sonunda, şampiyonluk kupasını kaldıran isim Onur olmuş ve MasterChef tarihine adını yazdırmıştı.

MASTERCHEF TÜRKİYE JÜRİLERİ KİM?

2025-2026 MasterChef Türkiye sezonunda jüri üyelerinde değişiklik olmadı. TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak yarışmada, önceki sezonlarda olduğu gibi şu üç usta şefin yer aldı.

• Mehmet Yalçınkaya

• Somer Sivrioğlu

• Danilo Zanna.

MASTERCHEF AYLA KİMDİR?

2000 doğumlu Ayla Canpunar, çocukluğunu ailesiyle birlikte İsveç'te geçirdi. Mutfak tutkusu henüz küçük yaşlarda filizlenen Canpunar, sadece dokuz yaşındayken ilk yemek denemelerine başladı. İsveç'te aldığı gastronomi eğitiminin ardından kendini geliştirmek için Michelin yıldızlı restoranlarda staj yaparak profesyonel mutfak dünyasına adım attı.

Canpunar, 2021 yılında katıldığı İsveç MasterChef yarışmasında gösterdiği etkileyici performansla finale kadar yükselerek ikinci oldu. Yarışmanın ilk turunda sunduğu Asya esintileri taşıyan özgün karides tabağı, jüri üyeleri tarafından büyük beğeni topladı. Ünlü şef Somer, bu tabak için "Kaşığı kıl payı kaçıran, lezzet dengesi mükemmel bir sunum" yorumunu yaparak Canpunar'ın yeteneğini öne çıkardı.

Kariyerine hızla devam eden genç şef, şimdilerde İskandinav ve Akdeniz mutfaklarını harmanlayan özgün tarifleriyle gastronomi dünyasında adından söz ettiriyor.

MASTERCHEF AYLA ELENDİ Mİ?

MasterChef yarışmacısı Ayla 3'lü elemede bir üst tura çıktı.