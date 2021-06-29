Masterchef Aykan Akçay kimdir? Aykan Akçay kaç yaşında, nereli? Aykan Akçay biyografisi!

Masterchef olmak isteyen şef adaylarının zorlu bir sürece adım attıkları ve enerjilerini son derece gösterdikleri eleme turları devam ediyor. Birbirinden iddialı isimler arasında yerini alanlardan biri de Aykan Akçay oldu. Peki, Masterchef Aykan Akçay kimdir? Aykan Akçay kaç yaşında, nereli? Masterchef Aykan Akçay mesleği nedir? Aykan Akçay hayatı ve biyografisi nedir?