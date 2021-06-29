Masterchef Aykan Akçay kimdir? Aykan Akçay kaç yaşında, nereli? Aykan Akçay biyografisi!
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Masterchef Aykan Akçay kimdir? Aykan Akçay kaç yaşında, nereli? Aykan Akçay biyografisi!

Masterchef Aykan Akçay kimdir? Aykan Akçay kaç yaşında, nereli? Aykan Akçay biyografisi!
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Masterchef olmak isteyen şef adaylarının zorlu bir sürece adım attıkları ve enerjilerini son derece gösterdikleri eleme turları devam ediyor. Birbirinden iddialı isimler arasında yerini alanlardan biri de Aykan Akçay oldu. Peki, Masterchef Aykan Akçay kimdir? Aykan Akçay kaç yaşında, nereli? Masterchef Aykan Akçay mesleği nedir? Aykan Akçay hayatı ve biyografisi nedir?

Yeni bir sezona başlayan Masterchef yarışmacıları merak ediliyor. Merak edilen yarışmacılar arasında Aykan Akçay da merak ediliyor. Peki,Masterchef Aykan Akçay kimdir? Aykan Akçay kaç yaşında, nereli? Masterchef Aykan Akçay mesleği nedir? Aykan Akçay hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

MASTERCHEF AYKAN AKÇAY KİMDİR?

Bu akşam kendisini Türkiye'ye ispat etmek isteyen Aykan Akçay İzmir'den yarışmaya katıldı. Çiftçilik yapıyor. 26 yaşında. Daha önce düellolarda elenmişti. Furkan ise bir üst tura çıkmıştı. Yeniden geldiğini ve 5 dakikada evet almak istediğini ifade eden Aykan Akçay, Somer Şef'in de diline düştü. Kral levrek ile yarışmaya katıldı.

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