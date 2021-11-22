Masterchef avantaj kim kazandı? Masterchef bilgi yarışması oyununu hangi takım kazandı? 22 Kasım Masterchef avantaj oyunu nedir, hangi takım kazandı? - Haberler
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Masterchef avantaj kim kazandı? Masterchef bilgi yarışması oyununu hangi takım kazandı? 22 Kasım Masterchef avantaj oyunu nedir, hangi takım kazandı?

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Masterchef avantaj kim kazandı? Masterchef bilgi yarışması oyununu hangi takım kazandı? 22 Kasım Masterchef avantaj oyunu nedir, hangi takım kazandı?

Masterchef'te bu akşam takımların belirlenmesinin ardından bir bilgi yarışması oyunu oynandı. Oyun sırasında eğlenceli anlar yaşanırken Masterchef avantaj kim kazandı? Masterchef bilgi yarışması oyununu hangi takım kazandı? 22 Kasım Masterchef avantaj oyunu nedir, hangi takım kazandı? sorularının yanıtı merak edildi.

Masterchef avantaj kim kazandı? Masterchef bilgi yarışması oyununu hangi takım kazandı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Bu akşam takımların belirlenmesinin ardından bir bilgi yarışması oynandı. Mavi takım kaptanı Dilara ile Kırmızı takım kaptanı Görkem yarışmada karşı karşıya geldi.

MASTERCHEF AVANTAJ KİM KAZANDI?

Masterchef'ta bu akşam bir bilgi yarışması oynandı. Yarışmada 21 soru soruluyor ve her bir doğru soru bilen takım 1 dakika avantaj kazanıyor. Uzun süre takımlar başabaş gitse de kazanan bir takım olacak.

21 sorunun ardından kazanan mavi takım oldu.

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