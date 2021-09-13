Masterchef Ateş ana kadroya katılan yeni yarışmacı oldu. Bunun ardından izleyiciler, Masterchef Ateş kimdir? Mert Ateş Durukan kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Masterchef Ateş İnstagram hesabı ne? Masterchef Ateş doğum tarihi kaçtır? merak etti. İşte bilgiler...

MASTERCHEF ATEŞ KİMDİR?

Masterchef Ateş yarışmaya İzmir'den katılmaktadır. Masterchef Ateş'in tam ismi "Mert Ates¸ Durukan" 'dır. 18 yaşındadır. Aşçılık bölümü mezunu olan Mert Ates¸ Durukan küçük yaşlardan itibaren yemek yaptığını belirtmiştir. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Masterchef Ateş 2021 ana kadroya giren son isim olmayı başarmıştı. Sosyal medyayı da aktif şekilde kullanan Ateş Durukan'ın İnstagram hesabı "@drknates" şeklindedir. İnstagram'da toplamda 26 bin takipçisi vardır. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

MASTERCHEF ATEŞ ANA KADROYA KATILDI MI?

Masterchef Ateş geçtiğimiz hafta sonu yapılan yarışmada ana kadroya seçilmişti.

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