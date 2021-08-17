Masterchef Atakan kimdir? Atakan Tektaş kaç yaşında, nereli? Masterchef 2021'de Atakan ana kadroya girdi mi?

Masterchef'te ana kadroya katılan yarışmacı mücadele veren Atakan izleyiciler tarafından merak edilmekte. Bunun ardından izleyiciler Atakan kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne merak etti. Masterchef Atakan Tektaş'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi ile ilgili bilgiler haberimizde...

Masterchef Atakan kimdir, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? gibi sorular merak ediliyor. Dün Atakan Tektaş ana kadroya katılan yarışmacı olmak için mücadele vermekte. Peki, Masterchef Atakan Tektaş kimdir? İnstagram hesabı nedir? Doğum tarihi kaç? İşte bilgiler... Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

MASTERCHEF ATAKAN KİMDİR?

28 yaşında olan Atakan Tektaş aşçı olarak İstanbul'un Rumelihisarı semtinde çalışmaktadır. Çıraklığından itibaren 11 yıldır yemek sektöründe profesyonel olarak kariyerini sürdürmektedir. İki kardeştir. Sosyal medya platformu Instagram'da @tektas.atakan ismiyle yer alan Atakan'ın, 3.420 takipçisi bulunmaktadır.

ATAKAN TEKTAŞ ANA KADROYA GİRDİ Mİ?

Atakan Tektaş MasterChef Türkiye ana kadroya girmek için mücadelesine devam ediyor. 16 kişilik kadroda yer alıp, almayacağı sergilediği performansa bağlı olarak, önümüzdeki günlerde belli olacak. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.