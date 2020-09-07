MasterChef Arem kimdir, mesleği ne? Arem'in MasterChef yolculuğu, MasterChef Arem hayat hikayesi! MasterChef Arem Instagram hesabı! Arem ne demek? Performansı ile MasterChef Türkiye'ye damga vuran MasterChef Arem Yüce, hayat hikayesi ve MasterChef yolculuğu ile izleyicilerin dikkatini çekiyor. Peki, MasterChef Arem, başarı yolcuğunda neler yaptı. MasterChef Arem kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte, MasterChef Arem'in hikayesi, başarı yolculuğu ve Instagram hesabı!

Yaptığı yemekler ve yarışma performansı ile dikkatleri çeken başarılı yarışmacı MasterChef Arem, hayat hikayesi ve MasterChef yolculuğuyla da ilgi odağı oluyor. Peki, MasterChef Arem kimdir, yaşı kaç, nereli, mesleği ne? İşte, MasterChef Arem Yüce MasterChef Türkiye yolculuğu, MasterChef Arem hayat hikayesi ve MasterChef Arem Instagram hesabı paylaşımları! İzleyicilerin beğenisini toplayan MasterChef Arem'i mercek altına alıyoruz.

MASTERCHEF AREM MASTERCHEF TÜRKİYE YOLCULUĞU VE HİKAYESİ!

MasterChef programının yeni isimlerinden Arem Yüce kim sorusu araştırılanlar arasında yerini aldı Arem Yüce, 22 yaşında. İşletmeci. Aslen Diyarbakırlı. Yemek yapmak benim için bir tutku diyen Arem Yüce, yemeklerine dizi, film isimleri vermeyi çok seviyormuş. Bugün yapacağı yemeğin adı ise "Kuzuların Sessizliği". Standartların dışına çıkmayı sevdiğini ve yemeklere kendi yorumunu kattığını söyledi. Aşçılık mesleğinde eksiklerini MasterChef Türkiye'de tamamlamaya geldiğini belirtti. MasterChef Türkiye'de on altı yarışmacı arasına girerse finale kalacağını iddia etti.Yaptığı yemeklerin tadına bakan kişilerin kendisini MasterChef'e katılmaya teşvik ettiğini belirtti.

Arem Yüce, MasterChef 2020 ilk turunda enginar ezmesi yanında gorgonzola sos eşliğinde kuzu sırtı ve kuzu küşleme yaptı. Üç şeften evet oyu alan Arem Yüce, üst tura çıkmayı başardı. Daha sonraki süreçte yarışmadan elendi.

AREM YÜCE TEKRAR MASTERCHEF'E KATILDI

MAsterChef'ten elenen Arem Yüce, 7 Eylül günü yapılan yarışma ile tekrar MasterChef'e katıldı ve MasterChefyolculuğuna devam ediyor.

AREM NE DEMEK?

MasterChef Türkiye yarışmasına katılan yarışmacı ile birlikte Arem kelimesi araştırılmaya başladı. Arem, alaca ya da benekli cisim anlamlarına geliyor. Arapça kökenli olmasına rağmen Osmanlıca bir kelime olan Arem, A'rem şeklinde okunuyor. Arem adının yaygın olduğu yerlerde, Aram ismi de tercih edilenler arasındadır.

MASTERCHEF AREM INSTAGRAMHESABI PAYLAŞIMLARI

Arem Yüce hesabından yapılan paylaşımlar: