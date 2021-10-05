Masterchef Araz kimdir? Araz Aknam kaç yaşında, nereli, mesleği ne? MasterChef Araz boyu kaç? Masterchef Araz elendi mi?

Masterchef Araz kimdir, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? gibi sorular merak ediliyor. Bu geceki yayının ardından Araz merak edilmeye başlandı. Peki, Masterchef Araz Aknam kimdir? İnstagram hesabı nedir? Doğum tarihi kaç?

MASTERCHEF ARAZ KİMDİR?

Masterchef yarışmacısı Araz Aknam 30 yaşında ve İran Azerisidir. Araz Aknam yarışmaya İstanbul'dan katılmaktadır. İran'da 10 yıl yaşayan Araz Aknam'ın mesleği inşaat mühendisliğidir. Yarışmacının daha önceden herhangi bir mutfak deneyimi olmasa da küçük yaşlardan itibaren mutfağa ilgili olduğunu belirtiyor. Araz Aknam ABD'de 8 yıl yaşamış ve Amerikan futbolu oynamaktadır. Araz Aknam kısa bir süre önce nişanlanmıştır ve evlenmiştir.

MASTERCHEF ARAZ'IN BOYU VE KİLOSU KAÇ?

Araz Aknam 1.99 boyundadır ve 128 kilogram ağırlığındadır.

Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan Araz Aknam'ın İnstagram'da toplamda 3900 takipçisi bulunuyor. İnstagram hesabı "@arazagak" şeklindedir. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

MASTERCHEF ARAZ ELENDİ Mİ?

Masterchef Araz Aknam'ın macerası şimdilik tüm hızıyla sürüyor.

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