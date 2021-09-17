Masterchef Araz kimdir? Araz Aknam kaç yaşında, nereli? Masterchef Türkiye 2021'de Araz yedeklerden ana kadroya girdi mi?

Masterchef Araz kimdir, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? gibi sorular merak ediliyor. Bu geceki yarışmada Araz ana kadroya katılan yarışmacı seçilmişti. Peki, Masterchef Araz Aknam kimdir? İnstagram hesabı nedir? Doğum tarihi kaç?

MASTERCHEF ARAZ KİMDİR?

Masterchef yarışmacısı Araz Aknam 30 yaşında ve İran Azerisidir. Araz Aknam yarışmaya İstanbul'dan katılmaktadır. İran'da 10 yıl yaşayan Araz Aknam'ın mesleği inşaat mühendisliğidir. Yarışmacının daha önceden herhangi bir mutfak deneyimi olmasa da küçük yaşlardan itibaren mutfağa ilgili olduğunu belirtiyor. Araz Aknam ABD'de 8 yıl yaşamış ve Amerikan futbolu oynamaktadır. Araz Aknam kısa bir süre önce nişanlanmıştır ve evlenmiştir.

Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan Araz Aknam'ın İnstagram'da toplamda 3900 takipçisi bulunuyor. İnstagram hesabı "@arazagak" şeklindedir. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

ARAZ AKNAM ANA KADROYA GİRDİ Mİ?

Bugün 16 Eylül yapılan yarışmada Araz yedek kadrodan ana kadroya girmeyi başaran 4. yarışmacı oldu. Araz önümüzdeki günlerde ana kadroda yarışacak. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Milli Takımımızın başında hangi teknik adamı görmek istersiniz? — Haberler.com (@Haberler) September 13, 2021

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