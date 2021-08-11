Masterchef Araz kimdir? Araz Aknam kaç yaşında, nereli? Masterchef 2021'de Araz ana kadroya girdi mi?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Masterchef Araz kimdir? Araz Aknam kaç yaşında, nereli? Masterchef 2021'de Araz ana kadroya girdi mi?

Masterchef Araz kimdir? Araz Aknam kaç yaşında, nereli? Masterchef 2021'de Araz ana kadroya girdi mi?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Masterchef'te ana kadroya katılan 8. yarışmacı dün belli oldu. Araz ve Burcu dünkü yarışmada finale kalan isimlerdi. Bunun ardından izleyiciler Araz kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne merak etti. Masterchef Araz Aknam'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi ile ilgili bilgiler haberimizde...

Masterchef Araz kimdir, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? gibi sorular merak ediliyor. Dün Araz ana kadroya katılan 8. yarışmacı olmak için final turunda yarışmıştı. Peki, Masterchef Araz Aknam kimdir? İnstagram hesabı nedir? Doğum tarihi kaç?

MASTERCHEF ARAZ KİMDİR?

Masterchef yarışmacısı Araz Aknam 30 yaşında ve İran Azerisidir. Araz Aknam yarışmaya İstanbul'dan katılmaktadır. İran'da 10 yıl yaşayan Araz Aknam'ın mesleği inşaat mühendisliğidir. Yarışmacının daha önceden herhangi bir mutfak deneyimi olmasa da küçük yaşlardan itibaren mutfağa ilgili olduğunu belirtiyor. Araz Aknam ABD'de 8 yıl yaşamış ve Amerikan futbolu oynamaktadır. Araz Aknam kısa bir süre önce nişanlanmıştır ve evlenmiştir.

Masterchef Araz kimdir? Araz Aknam kaç yaşında, nereli? Masterchef 2021'de Araz ana kadroya girdi mi?

Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan Araz Aknam'ın İnstagram'da toplamda 3900 takipçisi bulunuyor. İnstagram hesabı "@arazagak" şeklindedir.

ARAZ AKNAM ANA KADROYA GİRDİ Mİ?

Dün yapılan final turunda Araz ve Burcu son ikiye kalmıştı. Jürilerin oylamasına göre Burcu'nun tabağı en iyisi seçildi ve Burcu ana kadroya katılan 8. yarışmacı oldu. Araz önümüzdeki günlerde ana kadroya seçilmek için yarışmaya devam edecek.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Tanju Özcan Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Süreyya Yalçın Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Mesut Özil Metin Oktay Rıza Kayaalp Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Masterchef Araz kimdir? Araz Aknam kaç yaşında, nereli? Masterchef 2021'de Araz ana kadroya girdi mi? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 15:34:07. #1.14#

title