Masterchef Araz kimdir? Araz Aknam kaç yaşında, nereli? Masterchef 2021'de Araz ana kadroya girdi mi?

Masterchef'te ana kadroya katılan 8. yarışmacı dün belli oldu. Araz ve Burcu dünkü yarışmada finale kalan isimlerdi. Bunun ardından izleyiciler Araz kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne merak etti. Masterchef Araz Aknam'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi ile ilgili bilgiler haberimizde...

Masterchef Araz kimdir, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? gibi sorular merak ediliyor. Dün Araz ana kadroya katılan 8. yarışmacı olmak için final turunda yarışmıştı. Peki, Masterchef Araz Aknam kimdir? İnstagram hesabı nedir? Doğum tarihi kaç?

MASTERCHEF ARAZ KİMDİR?

Masterchef yarışmacısı Araz Aknam 30 yaşında ve İran Azerisidir. Araz Aknam yarışmaya İstanbul'dan katılmaktadır. İran'da 10 yıl yaşayan Araz Aknam'ın mesleği inşaat mühendisliğidir. Yarışmacının daha önceden herhangi bir mutfak deneyimi olmasa da küçük yaşlardan itibaren mutfağa ilgili olduğunu belirtiyor. Araz Aknam ABD'de 8 yıl yaşamış ve Amerikan futbolu oynamaktadır. Araz Aknam kısa bir süre önce nişanlanmıştır ve evlenmiştir.

Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan Araz Aknam'ın İnstagram'da toplamda 3900 takipçisi bulunuyor. İnstagram hesabı "@arazagak" şeklindedir.

ARAZ AKNAM ANA KADROYA GİRDİ Mİ?

Dün yapılan final turunda Araz ve Burcu son ikiye kalmıştı. Jürilerin oylamasına göre Burcu'nun tabağı en iyisi seçildi ve Burcu ana kadroya katılan 8. yarışmacı oldu. Araz önümüzdeki günlerde ana kadroya seçilmek için yarışmaya devam edecek.