Masterchef ana kadroya seçilen 8. yarışmacı kim oldu? 10 Ağustos Masterchef kim kazandı? Masterchef'te seçilen sekizinci yarışmacı kimdir?
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Masterchef ana kadroya seçilen 8. yarışmacı kim oldu? 10 Ağustos Masterchef kim kazandı? Masterchef'te seçilen sekizinci yarışmacı kimdir?

Masterchef ana kadroya seçilen 8. yarışmacı kim oldu? 10 Ağustos Masterchef kim kazandı? Masterchef'te seçilen sekizinci yarışmacı kimdir?
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Masterchef'te bugün ikinci grupta final turu heyecanı yaşandı. Yarışmayı kazanan ana kadroya seçilecek. Peki, 10 Ağustos Salı ana kadroya kim seçildi? Masterchef ana kadroya 8. seçilen isim kim oldu? Burcu mu? Merve mi? Hüseyin mi? Görkem mi? Samet mi? Araz mı? Hasan mı? Detaylar haberimizde...

Bugünkü Masterchef'te ana kadroya katılacak olan 8. yarışmacı kim oldu merak edildi. Peki, sekizinci yarışmacı kimdir? 10 Ağustos en iyi tabak kiminki oldu? 10 Ağustos Salı 1. kim seçildi?

10 AĞUSTOS MASTERCHEF ANA KADROYA KİM SEÇİLDİ?

10 Ağustos 2021 Masterchef final turunda yarışan 7 yarışmacı şu şekilde:

  • Burcu
  • Merve
  • Hüseyin
  • Görkem
  • Samet
  • Araz
  • Hasan

Bu yarışmacılardan birisi ana kadroya seçilecek. Tabağı en iyi olan kişi ana kadroya girecek olan 8. yarışmacı olacaktır.

Henüz kazanan isim açıklanmadı. Konumuzu güncelleyeceğiz. Bizi takip edebilirsiniz...

Son ikiye kalan yarışmacılar:

  • Burcu
  • Araz
Kazanan isim, bu akşamın 1. si Burcu oldu. Buna göre Burcu ana kadroya seçilen 8. yarışmacı oldu.

KAZANAN İSİM : BURCU

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Masterchef ana kadroya seçilen 8. yarışmacı kim oldu? 10 Ağustos Masterchef kim kazandı? Masterchef'te seçilen sekizinci yarışmacı kimdir? - Haberler
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