Masterchef ana kadroya seçilen 7. yarışmacı kim oldu? 9 Ağustos Masterchef kim kazandı? Masterchef'te seçilen yedinci yarışmacı kimdir?
Masterchef'te bugün ikinci grupta final turu heyecanı yaşandı. Yarışmayı kazanan ana kadroya seçilecek. Peki, 9 Ağustos Pazartesi ana kadroya kim seçildi? Masterchef ana kadroya 7. seçilen isim kim oldu? Azize mi? Görkem mi? Hamza mı? Şükrü mü? Ali mi? Araz mı? Detaylar haberimizde...
Bugünkü Masterchef'te ana kadroya katılacak olan 7. yarışmacı kim oldu merak edildi. Peki, yedinci yarışmacı kimdir? 9 Ağustos en iyi tabak kiminki oldu? 9 Ağustos Pazartesi 1. kim seçildi?
9 AĞUSTOS MASTERCHEF ANA KADROYA KİM SEÇİLDİ?
9 Ağustos 2021 Masterchef final turunda yarışan 6 yarışmacı şu şekilde:
- Araz
- Hamza
- Hasan
- Zerda
- Lara
- Merve
Bu yarışmacılardan birisi ana kadroya seçilecek. Tabağı en iyi olan kişi ana kadroya girecek olan 7. yarışmacı olacaktır.
Henüz kazanan isim açıklanmadı. Konumuzu güncelleyeceğiz. Bizi takip edebilirsiniz...
GÜNCELLEME
Son ikiye kalan yarışmacılar Merve ve Hamza oldu. İki isimden birisi ana kadroya katılan 7. yarışmacı olmaya hak kazanacaktır. Reklamdan sonra kazanan isim açıklanacak.
Son ikiye kalan yarışmacılar:
- Merve
- Hamza
Kazanan isim, bu akşamın 1. si Hamza oldu. Buna göre Hamza ana kadroya seçilen 7. yarışmacı oldu.
KAZANAN İSİM : HAMZA