Masterchef ana kadroya seçilen 6. yarışmacı kim oldu? 8 Ağustos Masterchef kim kazandı? Masterchef'te seçilen altıncı yarışmacı kimdir?
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Masterchef ana kadroya seçilen 6. yarışmacı kim oldu? 8 Ağustos Masterchef kim kazandı? Masterchef'te seçilen altıncı yarışmacı kimdir?

Masterchef ana kadroya seçilen 6. yarışmacı kim oldu? 8 Ağustos Masterchef kim kazandı? Masterchef'te seçilen altıncı yarışmacı kimdir?
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Masterchef'te bugün ikinci grupta final turu heyecanı yaşandı. Yarışmayı kazanan ana kadroya seçilecek. Peki, 8 Ağustos Pazar ana kadroya kim seçildi? Masterchef ana kadroya 6. seçilen isim kim oldu? Azize mi? Görkem mi? Hamza mı? Şükrü mü? Ali mi? Araz mı? Detaylar haberimizde...

8 AĞUSTOS MASTERCHEF ANA KADROYA KİM SEÇİLDİ?

8 Ağustos 2021 Masterchef final turunda yarışan 6 yarışmacı şu şekilde:

- Azize

- Görkem

- Hamza

- Şükrü

- Ali

- Araz

Bu yarışmacılardan birisi ana kadroya seçilecek. Tabağı en iyi olan kişi ana kadroya girecek olan 6. yarışmacı olacaktır.

Henüz kazanan isim açıklanmadı. Konumuzu güncelleyeceğiz. Bizi takip edebilirsiniz...

GÜNCELLEME

Son ikiye kalan yarışmacılar Ali ve Şükrü oldu. İki isimden birisi ana kadroya katılan 6. yarışmacı olmaya hak kazanacaktır. Reklamdan sonra kazanan isim açıklanacak.

Son ikiye kalan yarışmacılar:

  • Ali
  • Şükrü

KAZANAN İSİM : ŞÜKRÜ

Şükrü'nün tabağı en iyisi seçildi. Şükrü Masterchef ana kadroya seçilen 6. yarışmacı oldu. Günün kazanan ismi Şükrü oldu.

Masterchef ana kadroya seçilen 6. yarışmacı kim oldu? 8 Ağustos Masterchef kim kazandı? Masterchef'te seçilen altıncı yarışmacı kimdir?
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Masterchef ana kadroya seçilen 6. yarışmacı kim oldu? 8 Ağustos Masterchef kim kazandı? Masterchef'te seçilen altıncı yarışmacı kimdir? - Haberler
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