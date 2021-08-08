Masterchef ana kadroya seçilen 6. yarışmacı kim oldu? 8 Ağustos Masterchef kim kazandı? Masterchef'te seçilen altıncı yarışmacı kimdir?

Masterchef'te bugün ikinci grupta final turu heyecanı yaşandı. Yarışmayı kazanan ana kadroya seçilecek. Peki, 8 Ağustos Pazar ana kadroya kim seçildi? Masterchef ana kadroya 6. seçilen isim kim oldu? Azize mi? Görkem mi? Hamza mı? Şükrü mü? Ali mi? Araz mı? Detaylar haberimizde...