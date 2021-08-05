Masterchef ana kadroya seçilen 5. yarışmacı kim oldu? 5 Ağustos Masterchef kim kazandı? Masterchef'te seçilen beşinci yarışmacı kimdir?

Masterchef'te bugün final turu heyecanı yaşandı. Yarışmayı kazanan ana kadroya seçilecek. Peki, 5 Ağustos ana kadroya kim seçildi? Masterchef ana kadroya 5. seçilen isim kim oldu? Ateş mi? Sergen mi? Tunahan mı? Mete mi? Umutcan mı? Detaylar haberimizde...