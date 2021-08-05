Masterchef ana kadroya seçilen 5. yarışmacı kim oldu? 5 Ağustos Masterchef kim kazandı? Masterchef'te seçilen beşinci yarışmacı kimdir?
Masterchef'te bugün final turu heyecanı yaşandı. Yarışmayı kazanan ana kadroya seçilecek. Peki, 5 Ağustos ana kadroya kim seçildi? Masterchef ana kadroya 5. seçilen isim kim oldu? Ateş mi? Sergen mi? Tunahan mı? Mete mi? Umutcan mı? Detaylar haberimizde...
Masterchef ana kadroya seçilen beşinci yarışmacı belli oluyor! Birazdan kazanan isim açıklanacak...
5 AĞUSTOS MASTERCHEF ANA KADROYA KİM SEÇİLDİ?
5 Ağustos 2021 Masterchef final turunda yarışan 5 yarışmacı şu şekilde:
- Ateş
- Sergen
- Tunahan
- Mete
- Umutcan
Bu yarışmacılardan birisi ana kadroya seçilecek. Tabağı en iyi olan kişi ana kadroya girecek olan 5. yarışmacı olacaktır.
Henüz kazanan isim açıklanmadı. Konumuzu güncelleyeceğiz. Bizi takip edebilirsiniz...
Son 2'ye kalan yarışmacılar:
- Sergen
- Tunahan
GÜNCELLEME
Son ikiye kalan isim Sergen ve Tunahan oldu. İki isimden birisi ana kadroya katılan 5. yarışmacı olmaya hak kazanacaktır.
Jüriler son kalan iki tabağı da oldukça beğendiklerini belirtti. Birinci yarışmacıyı çok zor belirlediklerini son iki tabağı da çok beğendiklerini ifade ettiler. Reklamdan sonra kazanan isim açıklanacak.
KAZANAN İSİM : TUNAHAN
Tunahan ana kadroya seçilen 5. yarışmacı oldu!