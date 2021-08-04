Masterchef ana kadroya seçilen 3. yarışmacı kim oldu? 3 Ağustos Masterchef kim kazandı? Masterchef'te seçilen üçüncü yarışmacı kimdir?

Masterchef'te bugün final turu heyecanı yaşandı. Yarışmayı kazanan ana kadroya seçilecek. Peki, 3 Ağustos ana kadroya kim seçildi? Masterchef ana kadroya 3. seçilen isim kim oldu? Dilara mı İbrahim mi? Detaylar haberimizde...