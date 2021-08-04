Masterchef ana kadroya seçilen 3. yarışmacı kim oldu? 3 Ağustos Masterchef kim kazandı? Masterchef'te seçilen üçüncü yarışmacı kimdir?
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Masterchef ana kadroya seçilen 3. yarışmacı kim oldu? 3 Ağustos Masterchef kim kazandı? Masterchef'te seçilen üçüncü yarışmacı kimdir?

Masterchef ana kadroya seçilen 3. yarışmacı kim oldu? 3 Ağustos Masterchef kim kazandı? Masterchef'te seçilen üçüncü yarışmacı kimdir?
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Masterchef'te bugün final turu heyecanı yaşandı. Yarışmayı kazanan ana kadroya seçilecek. Peki, 3 Ağustos ana kadroya kim seçildi? Masterchef ana kadroya 3. seçilen isim kim oldu? Dilara mı İbrahim mi? Detaylar haberimizde...

Masterchef ana kadroya seçilen üçüncü yarışmacı belli oluyor! Birazdan kazanan isim açıklanacak...

3 AĞUSTOS MASTERCHEF ANA KADROYA KİM SEÇİLDİ?

3 Ağustos 2021 Masterchef yarışan 5 yarışmacı şu şekilde:

  • - Sevgi
  • - İbrahim
  • - Dilara
  • - Nursima
  • - Sergen

Bu yarışmacılardan birisi ana kadroya seçilecek. Tabağı en iyi olan kişi ana kadroya girecek olan 3. yarışmacı olacaktır.

Henüz kazanan isim açıklanmadı. Konumuzu güncelleyeceğiz. Bizi takip edebilirsiniz...

Son 2'ye kalan yarışmacılar:

  • Dilara
  • İbrahim

GÜNCELLEME

Son ikiye kalan isim Dilara ve İbrahim oldu. İki isimden birisi ana kadroya katılan 3. yarışmacı olmaya hak kazanacaktır.

Jüriler son kalan iki isimden en iyisi seçmede zorlandıklarını açıkladı ve 2'ye 1 olarak bir kişiyi seçtiklerini belirtti. Reklamdan sonra kazanan isim açıklanacak.

KAZANAN İSİM : DİLARA

Dilara ana kadroya seçilen 3. yarışmacı oldu!

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Masterchef ana kadroya seçilen 3. yarışmacı kim oldu? 3 Ağustos Masterchef kim kazandı? Masterchef'te seçilen üçüncü yarışmacı kimdir? - Haberler
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