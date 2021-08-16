Masterchef ana kadroya kim seçildi? Masterchef ana kadroya seçilen 12. yarışmacı kim oldu? 16 Ağustos Masterchef kim kazandı?

Masterchef'te bugün ikinci grupta final turu heyecanı yaşandı. Yarışmayı kazanan ana kadroya seçilecek. Peki, 16 Ağustos Pazartesi ana kadroya kim seçildi? Masterchef ana kadroya 12. seçilen isim kim oldu? Pelin mi? Eren mi? Yiğit mi? Mert mi? Emre mi? Sefa Nur mu? Hüsnü mü? Detaylar haberimizde...

Masterchef bu gece kim kazandı? Bugünkü Masterchef'te ana kadroya katılacak olan 12. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor. yarışmacı kim oldu merak edildi. Peki, on biririnci yarışmacı kimdir? 16 Ağustos en iyi tabak kiminki oldu? 16 Ağustos Pazartesi 1. kim seçildi?

16 AĞUSTOS MASTERCHEF ANA KADROYA KİM SEÇİLDİ?

16 Ağustos 2021 Masterchef final turunda yarışan 7 yarışmacı şu şekilde:

Eren

Yiğit

Hüsnü

Emre

Mert

Safanur

Pelin

Bu yarışmacılardan birisi ana kadroya seçilecek. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin. Tabağı en iyi olan kişi ana kadroya girecek olan 12. yarışmacı olacaktır.

Şu an için kazanan isim belli değil belli olmasının ardından haberimizde yer alacak.