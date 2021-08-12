Masterchef ana kadroya kim seçildi? Masterchef ana kadroya seçilen 9. yarışmacı kim oldu? 11 Ağustos Masterchef kim kazandı?
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Masterchef ana kadroya kim seçildi? Masterchef ana kadroya seçilen 9. yarışmacı kim oldu? 11 Ağustos Masterchef kim kazandı?

Masterchef ana kadroya kim seçildi? Masterchef ana kadroya seçilen 9. yarışmacı kim oldu? 11 Ağustos Masterchef kim kazandı?
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Masterchef'te bugün ikinci grupta final turu heyecanı yaşandı. Yarışmayı kazanan ana kadroya seçilecek. Peki, 11Ağustos Çarşamba ana kadroya kim seçildi? Masterchef ana kadroya 9. seçilen isim kim oldu? Pınar mı? Hüseyin mi? Görkem mi? Samet mi? Araz mı? Detaylar haberimizde...

Bugünkü Masterchef'te ana kadroya katılacak olan 9. yarışmacı kim oldu merak edildi. Peki, sekizinci yarışmacı kimdir? 11 Ağustos en iyi tabak kiminki oldu? 11 Ağustos Çarşamba 1. kim seçildi?

11 AĞUSTOS MASTERCHEF ANA KADROYA KİM SEÇİLDİ?

11 Ağustos 2021 Masterchef final turunda yarışan 5 yarışmacı şu şekilde:

  • Pınar
  • Hüseyin
  • Görkem
  • Samet
  • Araz

Bu yarışmacılardan birisi ana kadroya seçilecek. Tabağı en iyi olan kişi ana kadroya girecek olan 9. yarışmacı olacaktır.

Son ikiye kalan yarışmacılar:

  • Görkem
  • Hüseyin

Kazanan isim, bu akşamın 1. si Görkem oldu. Buna göre Görkem ana kadroya seçilen 9. yarışmacı ve gecenin kazananı oldu.

KAZANAN İSİM: Görkem

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Masterchef ana kadroya kim seçildi? Masterchef ana kadroya seçilen 9. yarışmacı kim oldu? 11 Ağustos Masterchef kim kazandı? - Haberler
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