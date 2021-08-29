28 Ağustos Masterchef ana kadroya kim girdi? Masterchef yeni yarışmacı kim? Masterchef Türkiye ana kadrosuna kim dahil oldu? Masterchef'e kim katıldı?

Masterchef Türkiye'nin ilk haftasında elenen Görkem'in yerine dahil olan isim belli oldu. Şeflerin gerçekleştirdiği özenli elemeler sonrasında yedek kadroda yer alan isimlerden en iyi tabağı çıkartan isim ana kadroya dahil olma hakkını kazandı. Peki, Masterchef ana kadroya kim girdi? Masterchef yeni yarışmacı kimdir? Masterchef Türkiye ana kadrosuna kim dahil oldu? Masterchef'e kim katıldı? Masterchef Türkiye'ye yeni katılan isim kim? Masterchef Türkiye kim ana kadroya alındı?

MasterChef Türkiye'nin ilk haftasında eleme heyecanının yanı sıra ana kadroya katılacak isim heyecanı da yaşandı. 28 Ağustos akşamı yayınlanan bölümün yarışmacılar kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Şeflerin en çok beğendiği bir tabağın sahibi ana kadroya katılma hakkı kazandı. Bu bağlamda vatandaşlar en çok internette "Masterchef ana kadroya kim girdi? Masterchef yeni yarışmacı kimdir? Masterchef Türkiye ana kadrosuna kim dahil oldu? Masterchef'e kim katıldı? Masterchef Türkiye'ye yeni katılan isim kim? Masterchef Türkiye kim ana kadroya alındı? MasterChef Türkiye' ana kadroya kim katıldı? Mastercher Türkiye'nin yeni yarışmacısı kim?" sorularını aratmakta. İşte MasterChef Türkiye'nin ilk haftasında elenen yarışmacının yerine dahil olacak isim...

28 AĞUSTOS MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef Türkiye'nin yedek kadrosundan, ana kadroya dahil olmak için yarışmacılar büyük mücadele verdi. İlk turda şeflerin istediği tabağı yapan beş isim bir üst tura yükseldi. Üst tura yükselen isimler Rabia, Azize, Berk, Mustafa ve Rabia oldu.

Bir üst turda şefler yarışmacılardan Rezene yapmasını istedi. Şeflerin tadımı sonrası şeflerin istediği tabağa en yakın tabağı yapan isim Mustafa oldu. Mustafa 30 Ağustos'tan itibaren MasterChef Türkiye'nin ana kadrosunda olmaya hak kazandı. Yedek kadroda yer alan isimler ise ana kadroya dahil olmak için bir sonraki Cumartesi günü gerçekleşecek olan mücadeleyi bekleyecek. Mustafa ilk hafta veda eden Görkem'in yerine ana kadroya dahil oldu.

ANA KADROYA DAHİL OLAN İSİM: MUSTAFA OZAN