MasterChef ana kadroya kim dahil oldu (5 Eyül 2021)?
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MasterChef ana kadroya kim dahil oldu (5 Eyül 2021)?

MasterChef ana kadroya kim dahil oldu (5 Eyül 2021)?
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4 Eylül Cumartesi akşamı MasterChf'te yedeklerden ana kadroya yarışmacı alınması heyecanı yaşandı. 6 yarışmacı hünerlerini sergilerken MasterChef ana kadroya kim dahil oldu, merak edildi. Peki, MasterChef ana kadroya kim dahil oldu?

MasterChef yeni bölümü ile 4 Eylül akşamı ekranı geldi 6 yedek yarışmacı ana kadroya girmek için yarıştı. Peki, MasterChef ana kadroya kim dahil oldu? İşte, MasterChef ana kadroya kim dahil oldu ve merak edilen diğer soruların yanıtları.

TARÇIN KONSEPTİ YAPILDI

Ana Kadroya girmek isteyen yarışmacılar tarçın konseptli tarifleri ile hak kazanmaya çalıştı.

İşte yarışmacıları ve yaptıkları yemekler:

MasterChef ana kadroya kim dahil oldu?
MasterChef ana kadroya kim dahil oldu?
MasterChef ana kadroya kim dahil oldu?
MasterChef ana kadroya kim dahil oldu?
MasterChef ana kadroya kim dahil oldu?
MasterChef ana kadroya kim dahil oldu?
MasterChef ana kadroya kim dahil oldu?
MasterChef ana kadroya kim dahil oldu?
MasterChef ana kadroya kim dahil oldu?
MasterChef ana kadroya kim dahil oldu?
MasterChef ana kadroya kim dahil oldu?
MasterChef ana kadroya kim dahil oldu?

MASTERCHEF ANA KADROYA KİM DAHİL OLDU?

Gecenin en zayıf tabağı Samet oldu.

Geceye veda eden 5. yarışmacı Aras oldu.

Geceye veda eden 4. yarışmacı Melis oldu.

Geceye veda eden 3. yarışmacı Pelin oldu.

Ana kadroya dahil olan isim: Azize oldu.

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