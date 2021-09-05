MasterChef ana kadroya kim dahil oldu (5 Eyül 2021)?

4 Eylül Cumartesi akşamı MasterChf'te yedeklerden ana kadroya yarışmacı alınması heyecanı yaşandı. 6 yarışmacı hünerlerini sergilerken MasterChef ana kadroya kim dahil oldu, merak edildi. Peki, MasterChef ana kadroya kim dahil oldu?