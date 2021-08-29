Masterchef ana kadroya kim çıktı? İlk yedek yarışmacı kim oldu?

Masterchef Türkiye'de bugün en beğenilen tabaklar belli oldu. Ana kadroya girmek için mücadele edecek olan isimler de belli oldu. Masterchef ana kadroya kim çıktı? İlk yedek yarışmacı kim oldu?