MasterChef Alican kimdir? Kaç yaşında, nereli? MasterChef Alican Sabunsoy yemekleri!
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MasterChef Alican kimdir? Kaç yaşında, nereli? MasterChef Alican Sabunsoy yemekleri!

17.12.2020 21:17 | Son Güncelleme: 17.12.2020 21:21
MasterChef Alican kimdir? Kaç yaşında, nereli? MasterChef Alican Sabunsoy yemekleri!

2019 yılında yayınlanan MasterChef yarışmasında yarışan MasterChef Alican kimdir? Kaç yaşında, nereli? MasterChef Alican Sabunsoy yemekleri!

2019 yılındaki MasterChef yarışmasında dikkat çekmeyi başaran Alican kimdir? Kaç yaşında, nereli? MasterChef Alican Sabunsoy yemekleri!

MASTERCHEF ALİCAN KİMDİR?

Alican Sabunsoy, 5 Ocak 1991 Adana doğumlu. İlköğrenimini burada tamamlayan Alican Sabunsoy, sonrasında Mersin Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünü kazanarak eğitimine devam etti. Mutfağa, Mersin Üniversitesi'nde tanıştığı bir şef aracılığıyla giren Sabunsoy, okulunun ikinci senesinde çalışmaya başladığını ve mutfağın büyülü dünyasından etkilenerek içindeki mutfak sevgisiyle eğitimini yarıda bırakıp yoluna aşçı olarak devam ettiğini belirtiyor.

MASTERCHEF ALİCAN KAÇINCI OLDU?

Kendine bir şeyler katmak adına sık sık farklı mutfaklarda farklı deneyimler yaşayan Alican Sabunsoy, son olarak Adana'da şefliğini de yaptığı Uzak Doğu restoranından ayrılarak İstanbul'a taşındı. MasterChef yarışmasında 2. olarak akıllarda kalmayı başardı.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 21:21:31. #1.14#
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