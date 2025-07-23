MasterChef Açelya kimdir, kaç yaşında nereli, evli mi, Instagram hesabı var mı? MasterChef Açelya elendi mi,ana kadroya girdi mi?

Bu sezon adından söz ettiren isimlerden biri de Açelya oldu. MasterChef izleyicileri, Açelya'nın kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu gibi detayları araştırıyor. Ayrıca sosyal medyada da aktif bir profil sergileyip sergilemediği ve özellikle Instagram hesabı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Yarışmadaki son durumu ise, "Açelya elendi mi?" sorusunu gündeme getiriyor.

MASTERCHEF AÇELYA KİMDİR?

Kayseri'den gelen ve iki çocuk annesi olan Açelya Canbaz, 32 yaşında. Yöresel lezzeti, özellikle Kayseri yağlamasıyla, MasterChef jürisinin beğenisini kazandı. Sunum esnasında 32 yaşında olduğunu dile getirdiğinde, genç görünümüyle jüriyi şaşırttı. Mehmet Şef de bu duruma şaşkınlığını gizleyemedi. Açelya, kendisini şöyle tanıttı:

"Instagram'da küçük bir sayfam var, yemek videoları paylaşıyorum. Daha önce bir güzellik merkezinde editörlük yapıyordum."

MASTERCHEF AÇELYA ELENDİ Mİ?

Açelya'nın ana kadroya girme mücadelesi devam ediyor.

GEÇEN SEZON ŞAMPİYONU

MasterChef Türkiye 2024–2025 sezonunda Onur, finalde Kerem'i mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Böylece kupayı kazanarak MasterChef tarihine adını yazdırdı.