MasterChef Açelya kimdir, kaç yaşında nereli, Instagram hesabı var mı? MasterChef Açelya Cambaz elendi mi?

Jüriliğini Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın üstlendiği MasterChef Türkiye'de yarışmacılar izleyicilerin ilgi odağı oluyor. Sevilen yarışmada birbirinden özel yarışmacılar üst tura çıkmak için mücadele ediyor. Peki, MasterChef Açelya kimdir, kaç yaşında nereli, Instagram hesabı var mı? MasterChef Açelya elendi mi?

GEÇEN SEZONUN ŞAMPİYONU KİMDİ?

MasterChef Türkiye 2024-2025 sezonunda finalde Onur ve Kerem karşı karşıya gelmişti. Gecenin sonunda, şampiyonluk kupasını kaldıran isim Onur olmuş ve MasterChef tarihine adını yazdırmıştı.

MASTERCHEF TÜRKİYE JÜRİLERİ KİM?

2025-2026 MasterChef Türkiye sezonunda jüri üyelerinde değişiklik olmadı. TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak yarışmada, önceki sezonlarda olduğu gibi şu üç usta şefin yer aldı.

• Mehmet Yalçınkaya

• Somer Sivrioğlu

• Danilo Zanna

MASTERCHEF AÇELYA KİMDİR?

Kayseri'den yarışmaya katılan 2 çocuk annesi32 yaşındaki Açelya Canbaz, yöresel lezzetlerden Kayseri yağlamasıyla MasterChef jürisini mest etti.

Sunum sırasında 32 yaşında olduğunu söyleyen Canbaz, genç görünümüyle şefleri şaşırttı. Mehmet Şef şaşkınlığını gizleyemezken, yarışmacı da kendini şu sözlerle tanıttı:

"Instagram'da küçük bir sayfam var, yemek videoları paylaşıyorum. Daha önce bir güzellik merkezinde editörlük yapıyordum."

kız çocuk annesi Açelya Canbaz, şehrinin geleneksel tatlarından olan yağlamayı jüri üyelerinin beğenisine sundu. Kızının tişörtünü giyerek "şans getirmesi için" mutfağa giren Canbaz, çok özel anlar yaşattı.

Canbaz, "Buraya katılarak kendi sınırlarımı aşacak kadar cesur olduğumu düşünüyorum. Önlüğü almaya geliyorum" sözleriyle kararlılığını ortaya koydu.

Hazırladığı yağlama ile jüri üyelerinden tam not alan Canbaz, yöresel yemeğin orijinalliğini ve teknik detaylarını başarıyla aktardı. Şef Mehmet Yalçınkaya, "Yöresel yemekle gelinmesini seviyoruz ama notalara dikkat edilmeli. Şebitin inceliği, kıymanın lezzeti, su ayarı... Bu yağlama restoranda önüme gelse, sonuna kadar bitiririm. Yoğurdunu da döker yerim. Bu seviye için evet diyorum" sözleriyle yemeği övdü.

MASTERCHEF AÇELYA ELENDİ Mİ?

Açelya Cambaz, Kayseri yağlaması ile üç şeften evet alarak ikinci tura geçmeye hak kazandı.