MasterChef 98. bölüm fragmanı yayınlandı! Masterchef yarışmasında bugün neler olacak?
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MasterChef 98. bölüm fragmanı yayınlandı! Masterchef yarışmasında bugün neler olacak?

12.11.2020 18:37 | Son Güncelleme: 12.11.2020 18:40
MasterChef 98. bölüm fragmanı yayınlandı! Masterchef yarışmasında bugün neler olacak?

TV 8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışması tüm heyecanı ile devam ediyor. Peki, MasterChef 98. bölüm fragmanı yayınlandı! Masterchef bugün neler olacak?

Son bölümü heyecanı, bilgiyi ve beceriyi bir arada sunan MasterChef 98. bölüm fragmanı yayınlandı! Masterchef yarışmasında bugün neler olacak?

MASTERCHEF YARIŞMASINDA BUGÜN NELER OLACAK?

Az kişi kalması ile birlikte rekabet arttı. 12 Kasım yayınlanacak bölümde yarışmalar kırmızı takım kaptanı Emir'in belirlediği kişiler ile yarışacak. Enginar, börek, palamut ayva tatlısı kategorisinde yarışacak yarışmacılar, en iyi tabakları şeflere sunacak.

MASTERCHEF 25.000 TL'LİK ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Salı akşamı yayınlanan bölümünde Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği yemekler yapıldı. Kazanan takımdan bir kişi 25.000 TL'lik ödülün sahibi olacak. Kazanan takım Mavi takım oldu. Mavi takımdan ise Ayyüce ve Esra final oynadı ve kazanan Esra oldu.

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