Masterchef 96. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 9 Kasım Pazartesi yeni bölümü MasterChef fragmanı yayınlandı mı?
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Masterchef 96. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 9 Kasım Pazartesi yeni bölümü MasterChef fragmanı yayınlandı mı?

09.11.2020 01:15 | Son Güncelleme: 09.11.2020 01:19
Masterchef 96. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 9 Kasım Pazartesi yeni bölümü MasterChef fragmanı yayınlandı mı?

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Yeni takımların belli MasterChef yarışmasında yeni bölümde neler yaşanacak? MasterChef 8 Kasım Pazar Masterchef fragmanı yayınlandı mı? 96. bölüm MasterChef fragmanı yayınlandı mı?

MASTERCHEF 96. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Masterchef 96. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm 9 Kasım Pazartesi ekranlara gelecek.

MASTERCHEF 96. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

Masterchef 96. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 9 Kasım Pazartesi yeni bölümü MasterChef fragmanı yayınlandı mı?

MASTERCHEF HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

MasterChef yarışma programı Pazartesi, Salı, Perşembe, Cumartesi ve Pazar günleri saat 20:00'da Tv 8 ekranlarında izleyici ile buluşuyor.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

MasterChef Türkiye'de 13. hafta heyecanı başlıyor. Yarışmacılar kaptanlık oyunu için yarışacak ve en iyi çiğ köfteyi yapmaya çalışacak. Peki kaptanlık oyununu kazanarak mavi takım kaptanı olmayı hak eden yarışmacı kim olacak? İşte MasterChef Türkiye 2020'nin bu akşam ekranlara gelecek yeni bölümünün tanıtımı...

Masterchef 96. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 9 Kasım Pazartesi yeni bölümü MasterChef fragmanı yayınlandı mı?

MASTERCHEF SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bugün 8 Kasım dokunulmazlık oyununda kırmızı takım kaybetmişti. Ardından kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynadı ve yarışı Serhat kazandı. Uğur ise 3. eleme adayı oldu.

Sonrasında Furkan, Barbaros ve Uğur üçlü dokunulmazlık yarışmasında karşılaştı. Yarışmaya veda eden isim ise Furkan oldu.

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