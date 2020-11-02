MasterChef 92. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef kaptan kim oldu?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MasterChef 92. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef kaptan kim oldu?

02.11.2020 16:53 | Son Güncelleme: 02.11.2020 16:57
MasterChef 92. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef kaptan kim oldu?

TV 8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasında Tanya'nın elenmesi ile dengeler değişti. Peki, MasterChef 92. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef kaptan kim oldu?

İngiltere kökenli aşçılık yarışması MasterChef'in Türkiye uyarlaması. 2011'de bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. 2018'de Acun Medya yapımcılığında TV8'de yayımlanmaya başladı. Peki, MasterChef 92. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef kaptan kim oldu? MasterChef son bölümde neler oldu?

MASTERCHEF SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

MasterChef Türkiye'nin 1 Kasım bölümünde gecenin en kötü tabağını yaparak elenmek zorunda kalan isim belli oldu. Peki hayallerine veda eden bu yarışmacı şeflere ve arkadaşlarına nasıl veda etti? 1 Kasım Pazar günü yayınlanan bölümünde Tanya yarışmaya veda eden isim oldu?

MASTERCHEF 2 KASIM 91. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tanya'nın elenmesinden sonra finale adım adım yaklaşan yarışmacılar daha hırslı hareket ediyor. Peki, bugün neler olacak? Kaptanlık yemeği yarışmacılar pancake yapacak.

MasterChef 92. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef kaptan kim oldu?

İlgili Haberler

28 Ekim Salı Masterchef fragmanı yayınlandı mı? 88. bölüm MasterChef fragmanı yayınlandı mı?
28 Ekim Salı Masterchef fragmanı yayınlandı mı? 88. bölüm MasterChef fragmanı yayınlandı mı?
25 Ekim Pazar Masterchef fragmanı yayınlandı mı? 85. bölüm Masterchef fragmanı!
25 Ekim Pazar Masterchef fragmanı yayınlandı mı? 85. bölüm Masterchef fragmanı!
MasterChef Türkiye 87. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef son bölümde neler oldu?
MasterChef Türkiye 87. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef son bölümde neler oldu?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Osman Durmuş Geert Wilders Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Danla Bilic Şevket Çoruh Burak Özçivit Mustafa Sandal
Spor Falcao Mustafa Cengiz Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu Arda Kardeşler
Daha Fazla İzmir Deprem Seferihisar Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MasterChef 92. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef kaptan kim oldu? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.11.2020 16:57:34. #1.15#
title