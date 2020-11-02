MasterChef 92. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef kaptan kim oldu?

TV 8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasında Tanya'nın elenmesi ile dengeler değişti. Peki, MasterChef 92. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef kaptan kim oldu?

İngiltere kökenli aşçılık yarışması MasterChef'in Türkiye uyarlaması. 2011'de bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. 2018'de Acun Medya yapımcılığında TV8'de yayımlanmaya başladı. Peki, MasterChef 92. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef kaptan kim oldu? MasterChef son bölümde neler oldu?

MASTERCHEF SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

MasterChef Türkiye'nin 1 Kasım bölümünde gecenin en kötü tabağını yaparak elenmek zorunda kalan isim belli oldu. Peki hayallerine veda eden bu yarışmacı şeflere ve arkadaşlarına nasıl veda etti? 1 Kasım Pazar günü yayınlanan bölümünde Tanya yarışmaya veda eden isim oldu?

MASTERCHEF 2 KASIM 91. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tanya'nın elenmesinden sonra finale adım adım yaklaşan yarışmacılar daha hırslı hareket ediyor. Peki, bugün neler olacak? Kaptanlık yemeği yarışmacılar pancake yapacak.