Masterchef 83. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masterchef 22 Ekim Perşembe fragmanı çıktı mı? Yeni bölümde neler olacak?

Masterchef tüm hızıyla devam ediyor. Peki Masterchef yeni bölüm 83. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 22 Ekim Perşembe fragmanda neler oldu? Tüm cevaplar haberimizde...